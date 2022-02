Uthgra rechaza el cobro de una tasa por los decks: "Salvaron fuentes de trabajo"

La seccional marplatense de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) rechazó el posible cobro de una tasa por explotación de decks en la vía pública e insistieron en que la gastronomía " no necesita que le sigan agregando más impuestos sino reducir cargas fiscales”.

Pablo Santín, el titular del sindicato, sostuvo que “no es el camino correcto” imponerle un pago a los establecimientos del rubro por el uso de este tipo de estructuras que comenzaron a instalarse durante etapa más estricta de restricciones en la pandemia del coronavirus.

“La actividad, gracias a una buena temporada, está recuperándose después de haberla pasado realmente mal. Pensar hoy en una nueva tasa para un sector que está recién saliendo a flote no es el camino correcto”, insistió el sindicalista.

Y en la misma línea, agregó: “Cuando el panorama no era bueno, celebramos que el Municipio brindara esta solución paliativa que ha sido tan bien recibida por vecinos y turistas, pero no estamos de acuerdo con que ahora se pretenda cobrar una tasa ya que nuestra actividad no necesita que le sigan agregando más impuestos sino que necesita reducir cargas fiscales, que son las que en muchos casos derivan en situaciones de precarización e informalidad”.

“La gastronomía está saliendo adelante de la mano del turismo y de la reactivación económica que está en marcha. Necesitamos alivios fiscales para combatir la informalidad y darle impulso a la actividad para incrementar el empleo. Generar un nuevo impuesto sería ir justo en la dirección contraria de lo que hace falta”, planteó el titular de Uthgra.

De todos modos, y a partir del retiro de los primeros decks con los que ya avanzó el gobierno de Guillermo Montenegro, el máximo referente de Uthgra coincidió en la necesidad de que cada establecimiento “se adecue a la ordenanza” del programa Comemos Afuera, a los fines de generar “un ordenamiento alivie las complicaciones que pueda generar”.

El sindicato rechazó los casos en los que las estructuras se instalaron sin autorización o más allá de los límites autorizados, y solicitó que cada gastronómico respete lo establecido en la normativa para que esta solución encontrada en la pandemia, disfrutada por turistas y marplatenses, no termine volviéndose un problema mayor.