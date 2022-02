Aldosivi y la bronca por el Minella: "Se cae a pedazos y el municipio no hace nada"

José Marcelo Moscuzza, vicepresidente del Club Atlético Aldosivi, expresó abiertamente su bronca contra el municipio de General Pueyrredón por el estado general del estadio José María Minella y la continuidad de la clausura de la platea techada, que le impidió obtener este miércoles a su entidad una recaudación millonaria en el partido jugado ante Boca Juniors. Misma situación se vivió en noviembre último, cuando el "Xeneize" también había venido a jugar a Mar del Plata.

En diálogo con el canal TyC Sports, en la previa al partido de su equipo, el dirigente fue contundente con su mensaje: "Es una vergüenza el estadio. Me duele, porque como marplatense a uno le gustaría tener un estadio acorde y recibir a los equipos en las mejores condiciones. El municipio no hace nada para que esto cambie, y uno siente como que no quieren tener un equipo de Mar del Plata en primera, y recibir a Boca y todos los equipos de la Liga. Hemos tenido una pérdida millonaria, podríamos haber vendido el doble de entradas, y por estar inhabilitada la techada no pudimos", sostuvo, visiblemente molesto, horas después que el presidente del Emder Andrés Macció informara ante la Comisión de Hacienda que la Universidad de Mar del Plata entregó un informe donde indica que para conocer el nivel de deterioro del techo del estadio, hay que invertir más de 13 millones de pesos y que dicho gasto no está incluido en el presupuesto 2022.

Acto seguido, el también empresario portuense agregó: "Pero no es solo eso. También el campo de juego está malo, no tiene riego por aspersión, recién fui a saludar a Cauteruccio y donde se cambia él justo empezó a llover adentro del vestuario. No sé si porque se rompió un caño o qué. Con mucha bronca. Y lo peor es que nadie hace nada. Y si uno se va fuera de Mar del Plata a jugar, es culpa de los dirigentes de Aldosivi. Y no es así", expresó.

"El estadio se cae a pedazos", bramó José Moscuzza.

Sucede que Aldosivi analizó seriamente la chance de mudar su localía en este partido y así obtener una mayor recaudación. La Plata, Avellaneda (estadio de Independiente) y Capital Federal fueron las opciones concretas donde el club marplatense barajó . "Hicimos las averiguaciones correspondientes", contó, y agregó: "Analizamos regalarle el pasaje al socio, estábamos dispuesto a hacerlo si jugábamos en La Plata o Avellaneda. Pero la gente de Aldosivi tiene que entender que el estadio no es nuestro, y no es culpa nuestra que el estadio se esté cayendo a pedazos y nadie haga nada. Ya bastante con que Aldosivi se haga cargo del mantenimiento del campo de juego."

Según sus cálculos, "Josecito" Moscuzza indicó que Aldosivi podría haber recaudado "unos cien mil dólares más en entradas. Es equivalente a tres meses de sueldos para nuestro club. Es entendible mi enojo". Y dijo arrepentirse de no haber mudado la localía: "no solo por lo económico, sino porque no hemos recibido ningún llamado del municipio. Al contrario, son todos palos en la rueda que le ponen a uno. Me duele como marplatense que no les interese tener un equipo en la ciudad. Pareciera ser lo mismo".

Moscuzza recordó que "hace cuatro años Aldosivi se hace cargo del mantenimiento del campo de juego, con sus máquinas, su gente". Y sostuvo que una de las explicaciones al mal presente del estadio es la ausencia de torneos de verano como sucedió durante décadas: "En parte ha empeorado por eso, pero también con el dinero recaudado en los torneos de verano no creo que se haya puesto todo en el estadio. Es un estadio que está igual a 1978. El riego es el mismo. Entonces me parece que ningún gobierno se ocupó de hacerle nada".

Desde Aldosivi cuestionaron al municipio por no darle importancia al estadio.

El vicepresidente de Aldosivi también manifestó: "Al día de hoy no sabemos si pidieron un presupuesto o no. Nadie sabe nada. Le mienten a la gente", y apuntó contra los motivos de la clausura de la platea techada: "Desde que vengo de chico no se cayó nunca nada. De repente el año pasado, después de un año y medio de pandemia se acordaron que estaba por caer. No estoy en contra de arriesgar mi vida ni la de otra gente. Pero acá nadie se calienta con hacer nada".

Por último, José Moscuzza (h) remarcó la importancia que tendría tener un estadio renovado, mejorado: "Esto atrae a un montón de gente que trae de Buenos Aires, sale a comer, carga nafta, como en otros emprendimientos que podrían hacerse en el estadio como recitales o torneos. Pero no les interesa arreglar el estadio", finalizó.