Conocer el nivel de deterioro del techo del Minella demandaría más de $13 millones

Un informe elaborado por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) sostiene que conocer el nivel de deterioro del techo del estadio José María Minella demandaría una inversión de más de 13 millones de pesos.

El dato lo confirmó durante su exposición en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante Andres Macció, el titular del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), quien dijo que recibió el expediente de la casa de estudios hace pocos días.

"Esto no lo tuvo nadie: hoy lo que tenemos es un presupuesto de la UNMdP que nos dice que sale 13 millones de pesos el estudio preliminar para determinar el nivel de deterioro del techo que se construyó en el '78 y que nunca tuvo un mantenimiento preventivo en 44 años", apuntó el funcionario.

En la misma intervención, y al ser interpelado por el concejal Ariel Ciano, el hombre del Emder reconoció que ese monto no se incluyó dentro del presupuesto que proyectó el área para ejecutar a lo largo de este año.

Macció se defendió de las críticas de la oposición al justificar el Presupuesto 2022 del Emder. Fotos: 0223.

"Nosotros recibimos concretamente este presupuesto formal y escrito hace muy pocos días y no teníamos manera de incluirlo en el presupuesto. Ni siquiera sabíamos de qué montos íbamos a hablar. No podíamos presupuestar nada. El único antecedente fue en 2002 y referenciar el costo no era posible", justificó el representante del gabinete de Guillermo Montenegro.

Sin embargo, la lectura que hizo el Frente de Todos fue crítica y consideró que la falta de inclusión de este tipo de trabajos en el presupuesto demuestra que "para Montenegro no es una prioridad mejorar la infraestructura de un estadio emblema del deporte local y nacional".

"Nos resulta muy preocupante que las obras que necesita el Estadio no sean una prioridad para Montenegro en este 2022. El Emder no asigna recursos ni para estudios técnicos de diagnóstico ni para mejoras de la infraestructura del Minella”, razonó Ciano, quien preside la comisión de Deportes del Concejo.

El concejal del FdT insistió: “Realmente no podemos entender que el Municipio tenga 2400 millones de pesos en un fondo común de inversión y no se decida a invertir en las obras que necesita un Estadio que es emblema del deporte nacional y que en óptimas condiciones, además de preservar la integridad de los y las espectadoras, redunda en trabajo y oportunidades para Mar del Plata”.

Desde septiembre del año pasado que no se permite el acceso de público al sector techado del principal escenario deportivo de la ciudad por las falencias estructurales que se acusan. Y por el momento, siguen siendo inciertas las obras y la reapertura del lugar.