Joaquín Nahuel, el pastelero de Twitter, conoció el mar y festejó sus 11 años en Chapadmalal

Desde que se volvió viral en Twitter con sus tortas, el sueño pastelero de Joaquín Nahuel Núñez no parece tener escalas y hoy lo lleva a poder disfrutar de unas vacaciones junto a su familia en uno de los hoteles del complejo turístico de Chapadmalal.

Para el niño, la visita a la costa no representa una experiencia más porque también significa el primer contacto directo que tiene con el agua de mar. “Estuvimos en la playa un ratito porque el agua estaba fría y hace frío para meterse”, cuenta a 0223, entre risas.

Joaquín dice que se siente “muy feliz” por el presente que vive. Y no es para menos: este presente lo aleja de la razón de dolor que lo llevó a convertirse en una de las grandes tendencias de Twitter a partir de noviembre del año pasado.

Wanda y Tévez se acercaron a conocer personalmente a Joaquín.

El chico había elegido a la red social para juntar dinero a través de un emprendimiento de pastelería virtual y pagar los costos de una operación a la que debía someterse tras sufrir la quemadura de un 25 por ciento de su cuerpo en un accidente doméstico.

A partir de entonces, en cada uno de sus posteos logró miles y miles de likes y retuits que lo llevaron a ser el nene más querido de Twitter. De esa manera, pudo conocer también Carlitos Tévez – le regaló una camiseta –, Wanda Nara – le fue a comprar una torta personalmente – y a Damián Betular, uno de los jurados del programa Master Chef que se comprometió a llevarlo en marzo a su escuela de pastelería.

"Feliz", así define su presente el niño más querido de Twitter. Foto: 0223.

“Sé que esto lo logré gracias a todos mis seguidores así que les agradezco a ellos porque sino no podría estar acá. Esto de vender por internet me cambió la vida un montón. Ahora estoy de vacaciones pero llegué a hacer 3 tortas por días”, recuerda el joven carismático de General Rodríguez.

Desde diciembre, sin embargo, su usuario desapareció de Twitter después de que una serie de trols lo insultaran. La mamá tomó rápidamente el control de la cuenta y no dudó en cerrarla. Joaquín no olvida el episodio desagradable pero deja una reflexión sabia y dirigida a todas las personas que padecen bullying. “A mí ya no me molestan. Si te insultan o te dicen malas palabras hay que seguir adelante. No hay que escuchar eso”, apunta.

El niño espera poder empezar en marzo en la escuela de Betular.

Ahora, por lo único que se preocupa al niño es por disfrutar. Así, mientras aprovecha la estadía en el hotel 2 de Chapadmalal que le gestionó a modo de invitación el Ministerio de Transporte de la Nación, también pudo organizar la fiesta de su cumpleaños número 11 junto al mar, acompañado por mamá, papá, y sus cuatro hermanos.

Lo que nació como una necesidad y una urgencia para Joaquín hoy se ha vuelto un sueño de largo plazo y por eso, a la hora de compartir sus ambiciones de futuro, ratifica convencido: “Pienso hacer tortas toda la vida”.