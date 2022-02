Parque Camet: por el avance de privados, advierten que ya no habrá más canchas públicas de fútbol

Un grupo de vecinos denunció que avanza la "privatización" sobre Parque Camet y advirtieron que pronto ya no quedarán canchas públicas de futbol por la cantidad de hectáreas que fueron cedidas en los últimos años a diferentes clubes.

En un comunicado, integrantes de EcoAsamblea Parque Camet mostraron preocupación por los problemas socioambientales que acusan en la reserva forestal, entre los que también figuran cuestionamientos ligados al estado del polideportivo y la falta de planificación para la zona.

"Las canchas públicas de futbol utilizadas por los marplatenses de ahora en más estarán bajo posesión de los clubes privados. En esas canchas de futbol se hacen campeonatos entre los chicos del barrio. El espacio público así se ve reducido prácticamente a la mitad", advirtieron.

En la misma línea, desde la entidad de la sociedad civil insistieron en que esta situación afecta "el lugar disponible para las masivas visitas que suele recibir el Parque Camet y a su ecosistema ya que se genera una mayor perturbación antrópica y la urbanización".

Si bien los vecinos reconocieron que Parque Camet siempre contó con la participación de clubes deportivos, consideraron que fue un exceso la cantidad de hectáreas que cedió la municipalidad en los últimos años a diversas instituciones.

"En estos últimos años el Parque Camet perdió un total de 30 hectáreas de espacio público por la cesión de tierras al Club de Polo, el Club Unión, el Club El Cañón y el Club mdq 06 hockey", graficaron, en el texto que hicieron llegar a 0223.

Según la EcoAsamblea Parque Camet, el Club El Cañón se encuentra por fecha colocando un alambrado con un pilar de luz, mientras que el Club de Polo también comenzó a hace uso del predio cedido. "Por otra parte, se cree en la posibilidad de que el Club el Biguá y el Pueyrredón busque ampliar sus fronteras", afirmaron.

Por otra parte, en la entidad denunciaron que el polideportivo barrial "se encuentra en muy malas condiciones y sin terminar desde hace seis años", pese al "reclamo constante" que se ha elevado a las autoridades municipales.

"Desde hace 30 años el Parque no cuenta con plan de forestación, situado en cercanías de la costa es habitual que durante las sudestadas caigan ejemplares", enumeraron, como otras de las principales problemáticas que generan preocupación a la comunidad.

Sobre este aspecto, lamentaron que "no se recuperen los ejemplares perdidos" y que tampoco haya una planificación "en términos forestales para que no se caigan los existentes". "No existe un cuidado de su forestación es habitual que los visitantes prendan fuego en la base de los árboles. Hemos contabilizado 200 ejemplares arbóreos en esta situación pero esta reserva forestal sigue sin contar con personal municipal que cuide su forestación", apuntaron.