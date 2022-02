Confirman qué sustancia contenía la cocaína envenenada

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó que la cocaína envenenada que mató a 24 personas en el conurbano bonaerense estaba adulterada con una sustancia llamada piperidina, un “precursor del fentanilo”.

El estudio sobre la droga que informó Berni se hizo de manera privada pero aún no fue incorporado como prueba en la Justicia.

Según el estudio, la droga envenenada tenía “clohidrato de piperidina” que es un precursor del fentanilo. “Significa un paso previo, es decir que a eso le agregas distintos elementos y llegás al fentanilo”, explicó el médico Rodrigo Salemi en declaraciones televisivas.

En diálogo con A24 y luego con C5N, Berni confirmó el descubrimiento: “Esto es un hallazgo periodístico y ahora tiene que convertirse en evidencia científica y judicial. ¿Por qué debería estar en desacuerdo?”.

“Es una droga que se clasifica dentro de los opioides, sustancias anestésicos y analgésicos. Esos opioides son naturales, la heroína por ejemplo, o sintéticos. Cuando ese fentanilo se hace en un laboratorio, se hace con una trazabilidad de los componentes y control de calidad. Ese es el legal. Pero si uno la arma casera y se equivoca puede tener algo parecido al fentanilo pero que no es fentanilo. Puede impactar más en lo nervioso”, explicó Berni.

“Se puede fabricar en cualquier lado porque no es detectable: no tiene olor, no tiene sabor”, explicó Salemi y agregó que la piperidina se la utiliza como aromatizante, solvente, y en la fabricación de productos farmacéuticos, caucho, resinas y otras substancias químicas.

Según comentó, es un fuerte irritante que puede provocar daños permanentes después de una exposición corta incluso en pequeñas cantidades. Su ingestión puede implicar cambios tanto reversibles e irreversibles.

“Estuvimos a nada de una tragedia masiva”, aseguró el titular de la cartera bonaerense y detalló que “las víctimas contaron que en cuestión de minutos ya sentían que se morían”.

Asimismo, Berni advirtió que en los operativos realizados por la policía de la provincia se secuestraron 25 mil dosis que estaban listas para vender. Al tiempo que adelantó que se encuentran a la espera de que la Justicia apruebe nuevos allanamientos, ya que estiman que aún hay un remanente de dosis adulteradas.