La construcción en seco gana terreno en Mar del Plata: ventajas y beneficios de tener una casa sustentable

A paso firme, la construcción en seco cada vez es más elegida para quienes quieren construir su casa o planean hacer una ampliación en Mar del Plata, que tiene como principales características el de sustituir los tradicionales ladrillos y el uso del cemento por gruesa perfilería de acero, placas de distintos materiales y aislantes diversos y lograr en pocas semanas el sueño de una casa segura, sustentable, que genera un enorme ahorro energético y menos gastos de pesos en tiempos de desmesurada inflación.

El uso de este tipo de construcción surgió hace varias décadas en los Estados Unidos, Alemania y el resto de Europa y en los últimos tiempos, impulsado por su modelo sustentable, de bajo impacto ecológico y la calidad de los productos, que son homologados, certificados y bajo normas internacionales y nacionales, va arraigándose de a poco en nuestro país.

“La gente quiere tener una casa sustentable y un ahorro energético. Al igual que la construcción de cualquier vivienda, los gastos son muchos pero en este caso, cuando una casa de 120 metros cuadrados, con el modelo tradicional se puede terminar en 18 meses, con la construcción en seco puede hacerse por ahí en solo 3 meses. Así, uno termina ganando ya que en un país con gran inflación, a la velocidad que van aumentando las cosas, en tres meses no le subieron tanto que en un año y medio. Y estos beneficios hoy la gente lo empezó a ver y hace que este tipo de construcciones crezcan año a año: en los últimos 3 años creció un 50%”, afirmó en diálogo con 0223, Roberto Huego, representante comercial de la firma Drap.

Desde la firma destacan el amplio crecimiento de la construcción en seco en los últimos años. Foto:0223

Diferencias entre el “drywall” y el “steel frame”

El sistema “steel frame” es un modo de construcción en seco donde se utiliza perfilería pesada, que se utiliza como la base de la futura casa y todas sus paredes exteriores en tanto que el “drywall”, lo constituye la perfilería liviana, que se usa en cielorrasos con placas y la perfilería con tabiques divisorios, que sirve para las divisiones internas o una ampliación. A la hora de sentarse a hablar con el arquitecto sobre donde irá el baño, la cocina, el horno, el calefactor y los distintos ambientes, se diseña qué tipo de placas irán en cada pared. Por ejemplo: en la pared donde irá la cocina y el horno, se utiliza una placa especial que soporta altas temperaturas en tanto que en el baño, se usan placas impregnadas que son resistentes a la humedad, que por supuesto están preparadas para luego colocarle cerámicos, revestimientos texturados o ser pintadas. “Todos los materiales son homologados, certificados y bajo normas internacionales y nacionales. El que quiere armar su casa o el profesional que va a ejecutar la obra se lo asesora sobre qué tipo de material específico necesita”, señala Huergo.

Las grandes ventajas que tienen con respecto a la humedad y la sonoridad exterior

Una vez armado el esqueleto metálico hecho con la perfilería pesada, comienzan a montarse las placas exteriores, que tienen una amplia ventaja con respecto al ladrillo tradicional en relación a la humedad y a la sonoridad. “Del lado de afuera, siempre se hace una regidización de la casa con placas de OSB, que es una madera. Luego una barrera hidrófuga que se llama Taipa o Wichi y que realmente para el agua y el viento y envuelve toda la casa", explicó Huergo.

La perfilería pesada y liviana se utiliza en el steel frame. Foto:0223

Y continuó: "Luego se hace un emplacado para todo aquel que quiera hacer una terminación cementicia (similar a un revoque fino) u otros sistemas que son placas de telgopor de alta densidad de 30 o 50 milímetros de espesor, que genera más aislamiento, teniendo en cuenta que ya dentro del tabique divisorio de perfilaría pesada, lleva lana de vidrio de 100 milímetros de espesor. Estás hablando de un equivalente a una pared tradicional de 1 metro de ancho”, valoró.

Las placas de telgopor de alta densidad son equivalentes a tener una pared de ladrillo de 1 metro de ancho. Foto:0223

Y la sonoridad, no es un detalle menor, según afirmó Huergo. Según recordó, una clienta necesitaba aislar de su habitación, el ruido que le producía una panadería, cuya cuadra comenzaba a trabajar a las 3 de la mañana. “Se le hizo un trabajo de estas características y la mujer en unos pocos días, pudo volver a dormir”, confió.

Las placas de madera son envueltas por un fuerte aislamiento térmico. Foto:0223

La importancia de contar con mano de obra calificada

Este tipo de construcción demanda que personal calificado se encargue del armado de la casa, ya que cada detalle importa para dejar una vivienda para toda la vida, que de más está decir, son ampliamente superiores a las prefabricadas que se comercializaban en los años ochenta.

El steel frame requiere de mano de obra calificada.

“Lo importante es la mano de obra, que siempre hay que seguir capacitando. Si bien los arquitectos tratan de volcarse al sistema steel frame porque la gente lo está demandando, faltan más capacitaciones. La empresa realiza a través de distintas firmas cursos para tener más mano de obra porque a veces por la demanda, no dan abasto”, admitió Huergo.

La construcción en seco aumentó también en los barrios cerrados. Foto: Barrio "Las Aurelias"

Los costos de una vivienda sustentable y el plan Procrear

Al momento de pensar en elegir en cómo vamos a hacer nuestra casa con este método de vanguardia, la economía es otro punto a tener en cuenta para decidirse por esta forma de construcción en seco. “Podemos andar en un mismo valor que una vivienda construida de la misma forma, con un doble muro, con las aislaciones térmicas y cuando vamos a los precios, no hay diferencias. Lo que contemplamos son los tiempos muy cortos de obra y de tener una casa seca”, subrayó.

Las viviendas con steel frame poseen una amplia aislación térmica.

“Las consultas son de todo tipo de cliente. Estamos cerrando obras con créditos Procrear, con casas de 50 o 60 metros cuadrados donde los números dan para que se haga con el sistema steel frame. Antes los números no daban y por la inflación de los otros materiales, subieron mucho. Y también se hacen en barrios cerrados, porque también se aprobó en viviendas con steel frame para poder otorgar créditos. Hoy si recorres Mar del Plata y la zona, lo ves en muchos lugares. Desde casas completas hasta algunas que se realizan sobre una losa, donde algunos aprovechan ese espacio aéreo, que es ideal, porque se ahorran la platea de fundación, que no la tienen que hacer. La casa se monta sobre la losa.

Las viviendas son aptas para colocar piso de cualquier tipo.

¿ Y el techo? Eso tampoco es problema porque se puede utilizar las chapas o las tejas, que estarán sostenidas por gruesas perfilerías, y que al igual que el resto de la casa con la aberturas -que se recomienda sean doble vidrio- deberá estar correctamente aislada del frío y del calor.

Para los techos puede utilizarse chapas o tejas. Foto:0223

Un sistema de construcción “limpio”

Otra de las ventajas que cuenta la construcción en seco, es que es muy limpia ya que no utiliza cemento y no genera exceso de polvo que tiene cualquier obra. “Este sistema se usa mucho en ampliaciones por la rapidez y lo limpio que es. Y la versatilidad porque el sistema se une a una construcción ya hecha. La empresa está trabajando en un centro médico con consultorios y quirófano, donde se eligió hacerlo con steel frame por la velocidad y porque es seca. Los consultorios no podían frenar y por eso se realizan las tareas mientras funciona la parte intrahospitalaria".

El centro médico realiza una ampliación de alrededor de 400 m2: una obra de más de un año se termina en 4 meses.

Estamos hablando de una obra de cerca de 300 y 400 metros cuadrados en dos plantas, que demandarían más de un año. Y esta ampliación que es muy grande, podría estar lista en 4 meses. Incluso en las ampliaciones nuevas que se hicieron en el Materno Infantil, se hicieron de esta forma”, concluyó.