El jurado de Mastechef eliminó a Juariu pero la “Peque” Pareto le cedió su lugar

La última gala de eliminación de Masterchef Celebrity 3 terminó anoche con la renuncia inesperada de Paula “Peque”Pareto, quien le cedió su lugar a la influencer Juariu apenas el jurado anunció que la tucumana había quedado eliminada

En la oportunidad, los participantes tuvieron que cocinar platos basados en pulpo y frutos del mar y Juariu y la “Peque” quedaron en la cuerda floja pero cuando se anunció que la instagramer era la elegida para dejar el reality, Pareto tomó la palabra.

“Yo, igual, me tengo que ir porque tengo compromisos. Ustedes saben que soy médica, y antes quisiera pedir permiso porque tendría que abandonar la competencia. Tenía compromisos de trabajo preestablecidos”, dijo.

“En la vida hay que tomar decisiones y hoy en día creo que corresponde que le dé la atención que necesita mi trabajo. Entre cumplir y cumplir al cien por cien, no me deja dormir bien”, aseguró la medallista olímpica, que hizo emocionar a sus compañeros hasta las lágrimas.

“Me da un poco de bronca habiendo llegado a esta altura. La vida es tomar responsabilidades, no es la primera vez que me toca una decisión bastante complicada”, reconoció antes de irse la deportista. Y cerró: “Es lindo estar acá, es algo que siempre fue un desafío. Me fue difícil pero me voy contenta sabiendo que dejo mi lugar a alguien que realmente se lo merece, en esta caso Juariu”.