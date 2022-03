Fotomultas: sin apoyo para aprobarlo, el expediente queda en comisión

Sin los votos para conseguir que avance y con el riesgo de que si se sometía a votación el proyecto fuera archivado, el oficialismo propuso que el expediente de las fotomultas quede en comisión hasta tanto el Ejecutivo responda los pedidos de informe que se realizaron en las comisiones anteriores. Acción Marplatense acompaño el planteo del presidente del bloque Vamos Juntos, Agustín Neme, pero reiteró que ninguna de las respuestas modificará la posición del partido respecto al rechazo de la iniciativa.

¿Cuál es el objetivo? Por lo pronto, el convenio entre el Ejecutivo y la Universidad Nacional de San Martín para la implementación de un sistema de fotomultas en Mar del Plata sigue vigente aunque el gobierno local no podrá implementarlo hasta que tenga el aval del cuerpo legislativo.

En el contexto actual, el oficialismo no conseguirá los votos en las dos comisiones que restan (Legislación y Hacienda), por lo que con el pedido de que quede en comisión gana tiempo, a la espera de algún cambio.

Durante el debate, Neme planteó la moción para que el expediente no sea sometido a votación y señaló la importancia de que lleguen al cuerpo las respuesta a los pedidos de informes que realizaron diferentes concejales durante el tratamiento en las anteriores comisiones. A su vez, lanzó una crítica a la oposición y sostuvo que es importante conocer en detalle qué información se espera.

En la misma línea, la presidenta de la bancada de la UCR, Marianela Romero, indicó que es importante que se conozcan toda la información posible antes de avanzar en la votación del expediente. "El Frente de Todos insistió en tratarlo hoy, aunque no estaban las respuestas", la acompañó el presidente de la Comisión, Daniel Núñez.

El Frente de Todos recordó las irregularidades en el manejo del expediente.

Ante las críticas, desde el Frente de Todos recordaron que antes de que avance en la primera comisión remarcaron la importancia de que el Ejecutivo repondiera los pedidos de informe y fue el oficialismo el que decidió votar sin tener esas respuestas. Además, recordaron los manejos irregulares que tuvo el proyecto, cuando las autoridades del cuerpo legislativo modificaron los giros y reemplazaron una hoja del expediente.

Horacio Taccone, presidente de AM, zanjó la discusión antes de la votación: "Si el oficialismo quiere esperar a que estén los informes y que quede en comisión no nos oponemos, pero aclaro que nuesta posición no va a cambiar".