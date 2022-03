Compró una cocina eléctrica en Coto y no funcionaba: no le quieren tomar el reclamo porque “ya está usada”

Un matrimonio de Mar del Plata que compró una cocina eléctrica en el hipermercado Coto sobre la ruta 11 –camino a Pinamar- comprobó una vez en nuestra ciudad, que el artefacto no funcionaba y cuando emprendió el viaje de más de 100 kilómetros para realizar el reclamo, se encontró con una serie de insólitas exigencias por parte de la empresa.

“El jueves 3 de marzo compramos con mi esposo, una cocina eléctrica de cuatro anafes, de los cuales solo funcionan dos. Volvemos este lunes 7 a cambiar el producto y nos dicen que no podemos reclamar porque nos demoramos más de lo que ellos toleran. Y que además el reclamo se hace solo si fue probado por un electricista matriculado. A lo que le explicamos que así fue. Pero nos piden que volvamos a Mar del Plata y que el electricista complete una planilla, donde figure la factura del service con número de matricula y todos los datos. A todo esto, no pasaron los tres días hábiles. Les explicamos del gasto de combustible y todo, pero la única solución que nos dan es dejar el producto y luego de 30 días hábiles, se comunicaran vía email, para decirnos si fue o no problema de fabricación. Que la garantía ya no corre, porque es un producto usado”, comentó Leandra a 0223.

Pero la indignación no terminó allí: cuando le dijeron que la cocina no había sido usada, le respondieron que “una vez abierta la caja, ya está usada” y que en el hipermercado “no tienen personal calificado para probar una cocina eléctrica”.

La factura donde se verifica la compra en el hipermercado.

“La cocina no es un producto económico, ni tampoco imposible, porque sale unos 40 mil pesos. Pero estamos haciendo gastos en combustible y muchas demoras en algo que debería solucionarse muy rápidamente”, dijo la mujer.

Este martes la familia realizó la denuncia en Defensa al Consumidor para intentar llegar a una solución a su reclamo.