Se retiró Falopa, el perro de la policía jujeño que se hizo viral por su nombre

Hace un año se hizo viral una sesión de fotos de la policía de Jujuy que presentaba su unidad canina. Fueron más de 20 perros los que se mostraron en fotos, pero uno en particular generó furor en las redes por su nombre: Falopa. El can, especializado en la búsqueda de personas, se jubila tras cuatro años de servicio. La ceremonia de retiro será el 18 de abril.

Falopa fue encontrado por el sargento Marcos Aramayo paseando en el dique de Ciénagas. “Apareció ´Falopa´ nadando por el medio del dique trayendo un palo en la boca. Al salir del agua, arrojó el palo a los pies de mi hijo para que se lo tire al agua nuevamente y sin dudarlo, se tiró al dique otra vez a traer el palito. Mi amigo Walter vio condiciones en ese can. Ahí es donde me dijo que lo adopte si no aparecía el dueño. Es por ello que fui hasta el auto y saqué una correa, se la puse, y caminamos por el dique para ver si alguien lo reclamaba”, relató Marcos.

El perro estaba lastimado en la cabeza y en las patas. Una vez recuperado, Falopa fue llevado a la unidad policial ya que notaron que podía realizar trabajos allí. Desde la policía lo bautizaron con ese nombre porque iba a formar parte de la División Narcóticos. También los agentes pensaron en llamarlo “Merca”. Finalmente, su especialidad fue la búsqueda de personas.