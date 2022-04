Cruces entre Juntos y el Frente de Todos por la situación del Higa y las salitas de salud

La situación por el estado de los centros de salud en Mar del Plata ganó el protagonismo en la tercera sesión del Concejo Deliberante, donde se registraron fuertes cruces entre oficialismo y opositores por las responsabilidades de los gobiernos provincial y municipal en el estado del Hospital Interzonal de Agudos (Higa) y los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), respectivamente.

El debate se inició con una exposición de Roberto Gandolfi (Frente de Todos) sobre los inconvenientes que tienen los vecinos para obtener turnos en los Caps, a lo que se suma la falta de profesionales. La semana pasada, concejales del bloque se apersonaron durante la madrugada en el Caps de Belgrano para constatar la situación: “lo que vimos era tal cual nos lo describieron los vecinos”, alertó el concejal del Movimiento Evita. “La ineficacia es casi perversa”, fustigó.

De cara a la preparación de las sesiones del Concejo Deliberante, previamente se informan los temas que se debatirán en las cuestiones previas, un momento de reflexión sobre aspectos de actualidad que no necesariamente se vinculan con el tratamiento de los expedientes. En ese marco, tras conocerse que este jueves se referirían a los Caps, el Frente de Todos acusó al interbloque de Juntos de haber salido públicamente el miércoles, a través de un proyecto y un comunicado de la radical Marianela Romero, a denunciar la falta de funcionamiento de maquinaria en el Higa para opacar su intervención.

Gandolfi acusó una "ineficacia perversa" de la municipalidad sobre el estado de los Centros de Atención Primaria de la Salud. Foto: 0223.

“Parece más un intento de justificación a esta cuestión previa que a una preocupación real. Entiendo que es difícil explicar por qué un vecino en su ciudad se tiene que levantar a las 5 de la madrugada, dejar a sus chicos solo para hacer una cola en un Caps y capaz no conseguir turno”, planteó Mariana Cuesta (Frente de Todos). “No armo un proyecto en un día, lo empecé a escribir hace 15 días cuando me llegó la primera denuncia. No hago política a través de la chicana, sino para transformar la realidad”, le respondió Romero.

Sobre la situación en el Higa, expresó que “hemos recibido muchos reclamos por equipos médicos que no funcionan y que están obsoletos. Hablo de cateterismo, diagnósticos en enfermedades coronarias, intervenciones que no se pueden hacer para colocar stents. Hay un aumento del riesgo de muerte e incertidumbre que pasan las personas, con situaciones de estrés que empeoran los cuadros de salud. Esta es una situación que el hospital vive hace décadas y con las diferentes gestiones”, reflexionó.

Marianela Romero advirtió por el preocupante estado del equipamiento del Hospital Interzonal. Foto: 0223.

Por su parte, Gandolfi reconoció que el angiógrafo está fuera de servicio, a la espera de una licitación para comprar repuestos por 55 mil dólares. Sin embargo, puntualizó que “para los casos de mayor urgencia, Provincia hizo un convenio para que las intervenciones se realicen en el HPC”, a la par que aseguró que “el tomógrafo está reparado y en funcionamiento”. Esta última apreciación la negó Romero: “Acabo de recibir un audio donde me informan que se fueron a hacer una tomografía y le dijeron que no porque no está funcionando”.