¿Qué pasa con el servicio de taxis en Mar del Plata?

"¿Cómo me vuelvo? No me puedo volver caminando desde...". La pregunta es constante en Mar del Plata, especialmente durante la noche, donde los taxis y remises brillan por su ausencia. En medio de esa falencia, que ya arrastra varios meses, se instala un debate en la agenda pública: por qué no se permite el desembarco de Uber y otras plataformas.

Desde Ver Para Saber, la sección audiovisual de 0223, realizamos un informe para mostrar la realidad que atraviesa Mar del Plata respecto de este servicio. Los testimonios recogidos durante la noche son contundentes: conseguir un taxi es casi imposible.

Esto obliga a decenas de jóvenes a caminar durante la madrugada, con los peligros que esto implica. ¿Otra solución? Salir con el auto en una ciudad donde se promueve el alcohol cero al conducir es un problema que también afecta la seguridad pública.

El municipio busca controlar a los taxis con el sistema de GPS.

Vale una aclaración: tanto el servicio de taxis como de remises son públicos, por lo que deben garantizar su funcionamiento las 24 horas. La ordenanza que regula esta actividad establece que debe garantizarse la prestación en tres turnos: de 5 a 13, de 13 a 21 y de 21 a 5.

Mar del Plata estima su población en un millón de habitantes a lo que hay que sumarle el turismo: 4.158.272 llegaron durante la temporada a la ciudad. Para toda esa población, hay 2.147 licencias de taxis y 715 de remises. Poco.

Falta de choferes

El problema principal no es la ausencia de autos, sino la falta de choferes en horario nocturno, según admiten todos los involucrados en este tema. Las autoridades estiman que durante la noche, entre taxis y remises, hay entre 1.000 y 1.200 vehículos.

Todos aquellos que salen de noche saben que hoy tienen que esperar cerca de una hora y media para conseguir transporte. La escena se repite en la ferroautomotora o en el aeropuerto Astor Piazzolla, donde los pasajeros llegan a esperar más por un taxi que lo que demora el viaje entre Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

"Antes de la pandemia, yo trabajaba 10 u 11 horas y me llevaba 400 pesos por día. Pude conseguir un trabajo estable que me da obra social, un horario fijo, sueldo. Muchos choferes dejaron su taxi por esta situación. No faltan autos, faltan choferes", planteó Esteban, uno de los tantos marplatenses que se bajó del taxi para dedicarse a otra cosa.

Otro de los testimonios recogidos para este informe fue el de un chofer de Uber. Sí, porque aunque está prohibido pueden conseguirse viajes a través de la plataforma. Por obvias razones, pidió mantener en el anonimato su identidad. "Está bueno el servicio, porque mucha gente necesita viajar", dijo y agregó: "Con Uber se gana más".

Donato Cirone calificó de "aplicaciones piratas" a Uber y Cabify.

Plataformas: debate abierto

Por ordenanza, Mar del Plata mantiene la prohibición de que desembarquen plataformas como Uber o Cabify. La decisión la impulsó el exintendente Carlos Arroyo y el actual jefe comunal, Guillermo Montenegro, había ratificado la postura de defender el trabajo de taxistas y remiseros.

Antes de la realización de este informe y ante las evidentes falencias del servicio, el propio Montenegro abrió la puerta a esta discusión, que ahora deberá ser canalizada a través del Concejo Deliberante.

Hay en tratamiento un proyecto de la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González, para comenzar a habilitar la llegada de estas plataformas a Mar del Plata. "Esto es parte del cambio. Las cosas vienen a pesar de nosotros", planteó a Ver Para Saber la edil, que a su vez agregó que ayudaría a resolver la problemática.

Montenegro le abrió la puerta a Uber para su desembarco en Mar del Plata.

Por su parte, Donato Cirone, secretario general del Sindicato Único de Peones de Taxi (Supetax), uno de los sectores que resiste el desembarco de Uber, cuestionó a las plataformas: "Son empresas piratas que donde desembarcan deprendan el trabajo regulado". En ese sentido, dijo que deben trabajar en conjunto con las autoridades para solucionar el "problema que trajo la pandemia" y reestablecer especialmente el servicio nocturno, que es lo más afectado.

El gobierno municipal planteó las dificultades que supone controlar que el servicio se cumpla. A diferencia de los colectivos, los taxis no tienen obligatoriedad de frecuencias ni paradas fijas, por lo que es muy difícil controlar si están, más allá de que se les envió una cédula para notificarles de la obligatoriedad de cumplir la ordenanza.

Por otro lado, también se desató una "batalla" por los GPS. El municipio dispuso que sea obligatoria su implementación (eso permitiría saber cuántos taxis circulan de noche) y un grupo de taxistas lo resiste. Para el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, no hay debate en ese punto: avisó que aquellos taxis que no tengan incorporado el sistema, no pasarán la revisión anual que comienza el 1º de junio.