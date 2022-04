Vecinos de Villa Evita denuncian que las mejoras "son solo para la foto"

Vecinos de Villa Evita se reunieron este martes en la puerta del municipio para plantear su rechazo al primer paso que se dará en el marco del plan de reurbanización del asentamiento: aseguran que ninguna de las mejoras planteadas en la licitación en curso tiene impacto en la calidad de vida de los vecinos.

Lourdes Michique, vocera de los vecinos, recordó que el plan de urbanización se planteó por primera vez hace 20 años y se retomó hace 9. "Estuvo cajoneado y hace muy poco tiempo salió a la luz", indicó.

La semana anterior, el municipio abrió los sobres con las ofertas para llevar adelante la primera etapa del plan integral. "Lo que se licita ahora no tiene nada que ver con el proyecto original. Lo que se hace es cercar el barrio Villa Evita, no generar lo que son las mejoras dentro del barrio", indicó.

La vecina explicó que se realizarán mejoras en los alrededores del asentamiento, pero no en su interior. "Están las cloacas, pero no hay conexión a las casas, faltan luminarias, no entra el camión de la basura, las calles no se puedne pasar, el engranzado hace años que no se mejora. Es un rectángulo que está olvidado en el medio de la ciudad, cercado ahora por toda la perimetral, pero no hay mejoras adentro", indicó.

Los vecinos de Villa Evita se reunieron en la puerta del municipio.

Michique dijo que todos los vecinos del asentamiento están cansados porque hace años que escuchan promesas de un plan para mejorar las condiciones de vida. "Cuando hurgamos en el proyecto que se está licitando ninguna de las mejoras planteadas van a Villa Evita. No van al pasaje Villa Evita, no van a Pehuajó, ninguna de las calles que se necesitan. Se van a mejorar las calles alrededor de la villa", insistió.

La vecina del lugar dijo que el proyecto completo de reurbanización del asentamiento demandará entre 5 y 6 años. "Este sería el primer paso para arrancar que terminaría con la relocalización de muchos vecinos que viven lindante a las vías. Pero lo que se iba a hacer de apertura de calles y cloacas, no está. Pretendemos que se vuelva al proyecto original, que las mejoras se hagan sobre las propiedades de mayor vulnerabilidad. Que se metan adentro del barrio y no para la foto", cerró.