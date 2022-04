Mató a un chico de 11 años con una Toyota Hilux y escapó: hace casi un año que no se sabe nada de él

Una cámara en la que apenas se distinguen manchas oscuras y un testigo que no recuerda prácticamente nada. Esos son los únicos elementos que cuenta, en casi un año de investigación, la causa que intenta esclarecer el asesinato de Juan Isaac Estrada, el nene de 11 años que fue arrollado por una camioneta el 15 de mayo del 2021 cuando andaba en bici por Parque Hermoso.

Del homicida, naturalmente, tampoco hay rastros. Por lo poco que pudo aportar a la Justicia la persona que presenció el impacto de muerte y que se encargó de dar aviso a la comisaría con jurisdicción en el barrio, se sabe que se trata de un hombre adulto y se sospecha que es pertenece a la comunidad boliviana. No mucho más.

“¡¿Qué hiciste?!”, llegó a gritar, a la distancia, el testigo mientras corría para ayudar a Juan. Pero el conductor de la camioneta no respondió. Ni siquiera se bajó. “Este hombre se quedó parado, lo dejó tirado y se escapó”, afirmó Ayelén, hermana del chico que falleció a los tres días del choque, el 18 de mayo, en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti.

Y el otro dato, parcialmente concreto, en el expediente que está en manos del fiscal Pablo Cistoldi es que la camioneta que impactó contra el menor fue una Toyota Hilux color gris oscuro. Al principio, había trascendido una versión distinta pero el modelo finalmente se pudo deducir con el mínimo detalle que se vislumbró en las imágenes rescatadas de cámaras de seguridad de la zona.

Juan era el más chico de tres hermanos.

Mientras el asesino sigue libre por las calles, hay una familia que, día a día, sufre la ausencia de “Juanchi”, el más pequeño de tres hermanos. “La muerte de Juan nos cambió la vida. Él era el más chico de la familia, era todo para nosotros. Y con esto nos destrozaron”, lamenta la joven de 24 años.

“La causa quedó en la nada porque en el único video que hay no se ve absolutamente nada: la calle da sobre la avenida y está todo oscuro. Y el único testigo del accidente no vio la patente de la camioneta y no sabe casi nada. Dice que no puede reconocer al hombre que atropelló a mi hermano”, explica Ayelén.

Así quedó la bicicleta tras ser arrollada por la camioneta. Foto: archivo 0223.

A los cinco meses de la tragedia, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires lanzó una recompensa pública por 4 millones de pesos para "quienes aporten información fehaciente tendiente a esclarecer” el homicidio ocurrido a las 19.30 en Tetamanti esquina calle Tohel (ex calle 85). Sin embargo, la iniciativa de Gobierno no arrojó ningún dato alentador a la causa.

Un inocente

Si Juan estuviera vivo, hoy estaría dando sus primeros pasos en la secundaria. A su hermana le duele pensarlo, como también le duele recordar cada uno de los sueños que quedaron pendientes. “Teníamos muchos proyectos con él. Le encantaba jugar a la pelota y los animales. Mi hermano era un niño inocente. La persona que lo atropelló le arrebató toda una vida a mi hermano”, lamenta Ayelén.

A Juan le encantaban los animales y jugar a la pelota.

El chico jugaba a la pelota en una escuelita de fútbol que estaba a la vuelta de su casa y aprovechaba cada momento para disfrutar con los amigos. “Él siempre estaba con sus amiguitos y nada más. Iba al colegio, a veces iba a una escuelita bíblica que le gustaba y jugaba mucho a la pelota”, reitera la joven, en una entrevista que le concede a 0223.

“Juanchi” era muy querido en el barrio. Al día siguiente de su muerte, un nutrido grupo de vecinos se organizó pronto y se movilizó para pedir Justicia. Durante la manifestación, también hubo reclamos dirigidos a las autoridades municipales para que garanticen el funcionamiento de las cámaras de seguridad de la zona y coloquen mayor cantidad de luminarias.

La muerte de Juan causó profundo dolor entre los vecinos de Parque Palermo. Fotos: archivo 0223.

Justicia

La recompensa pública sigue vigente por esta fecha. Y el trámite de la investigación en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº11 también. Así que todavía hay tiempo para aportar datos a la causa – con estricta reserva de identidad – por las distintas vías oficiales: a la fiscalía (ufi11.mp@mpba.gov.ar o 0223 486-120), a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (0221 429-3091 y 0221 429-3015) o al Ministerio de Seguridad (221 429-3000).

Cualquier información, no solo ayudaría a esclarecer el asesinato al volante sino que, por sobre todas las cosas, permitiría cerrar la herida que se abrió para siempre en la familia de Juan Estrada. “A quien hizo esto, le diría que destruyó a una familia, a un chico que tenía una vida por delante. Que piense eso: destruyó a una familia entera”, concluye la hermana.