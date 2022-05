"Mi amigo el musical" sube al escenario del Teatro Municipal Colón 

"Mi amigo el musical" subirá al escenario del Teatro Colón de Mar del Plata el jueves 5 de mayo a las 20.30. Se trata de un recorrido por momentos emblemáticos del teatro musical desde la década del 30 hasta nuestros días.

Con un enfoque íntimo, el repertorio y las canciones transcurren entre breves relatos sinópticos y cambios de vestuario en escena donde la protagonista va mutando de personaje en personaje sin perder el vínculo con el oyente. Todo esto da como resultado un viaje sin pausas a través de musicales como Chicago, Cabaret, Sunset Boulevard, The Sound of Music, Evita, My Fair Lady, The Phantom of the Opera, entre otros.

La mezzosoprano y actriz Laura Pirruccio, vuelca en el escenario vivencias y experiencias en el género que la llevaron a formar parte de la compañía de Pepe Cibrián y Angel Mahler por varios años, compartiendo escenario junto a artistas como Claudia Lapacó y Juan Rodó.

Al piano tenemos al compositor, multinstrumentista y cantante Leopoldo Gaillour, quien con arreglos hechos especialmente para este espectáculo, resume en el instrumento, las sonoridades propias de cada estilo y época.