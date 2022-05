¿Por qué incendiaron la casa de Carlos Gardel 443?

¿Fue un error quemar la casa del frente y no en la que mataron a Hugo Botegui o hubo otra razón? Esa es la incógnita que intentan despejar los investigadores, mientras avanza la causa que procura determinar si la muerte del sujeto fue un acto de defensa propia o no.

La casa ubicada en Carlos Gardel 443, en el límite del barrio Las Américas y José Hernández, fue incendiada durante la tarde del lunes. “Pasó en el horario muerto del barrio, cuando todos los negocios están cerrados”, comentó un comerciante de la zona, que prefirió no profundizar con más comentarios.

Cerca de la vivienda incendiada hay una feria y cuando los comerciantes volvieron a trabajar se encontraron con la casa destruida. Todos en el barrio creen que el ataque fue un “error” de allegados a Botegui que quisieron vengar su muerte y prender fuego el lugar donde ocurrió el hecho.

Andrés Jesús Agustino, el hombre acusado por el homicidio de Botegui, vivía en una casa en el fondo que le alquilaba al propietario de la vivienda destruida el lunes.

Sin embargo, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Si bien aún no hay mayores detalles del motivo, una línea investigativa apunta a que los atacantes quisieron incendiar esa casa y no la de Agustino.

Por lo pronto, el propietario de la vivienda, un hombre de unos 40 años, conocido en el barrio, tuvo que buscarse otro lugar para vivir.

En tanto, el fiscal Facundo De la Canale continúa reuniendo evidencias para esclarecer las circunstancias en la que se dio la muerte de Botegui. La versión de Agustino, el único imputado por el homicidio, fue que Botegui ingresó a su casa para robarlo, él se defendió y lo mató con un arma blanca.