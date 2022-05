En el día de Star Wars, cuáles son los personajes más populares de la saga

Star Wars, traducida al español como La Guerra de las Galaxias, es una de las creaciones cinematográficas más icónicas de la historia y tiene una relación directa con Margaret Thatcher. A través de los años, no solo consiguió decenas de nominaciones y de premios de diversos calibres, sino que también reunió un sinfín de fanáticos de todo el mundo. Por eso, no es para nada extraño que cada año se celebre el Día de Star Wars.

Los fanáticos, tomaron una fecha del calendario que tiene una relación fonética con la frase más emblemática de la saga. Pero en su origen también hay una relación con la asunción de Margaret Thatcher al cargo de primera ministra de Gran Bretaña. El punto de contacto es “May the Force be with you (Que la fuerza te acompañe)”, la expresión más difundida y reconocida de Star Wars. Desde su estreno, el 25 de mayo de 1977, que fue utilizada por un tabloide británico para felicitar a la primer mujer en alcanzar la presidencia del Reino Unido. Los fanáticos adoptaron la frase, que trascendió la pantalla y se convirtió en una suerte de saludo universal.

Los 4 personajes de Star Wars más populares

Darth Vader

Anakin Skywalker, un humano sensible a la Fuerza, fue un Caballero Jedi de la República Galáctica y el Elegido de la Fuerza. Durante las Guerras de los Clones, sus logros como comandante en el campo de batalla le confirieron el apodo del Héroe Sin Miedo. Sin embargo luego se pasó al lado oscuro de la Fuerza, dando lugar al malvado Darth Vader, un Señor Oscuro de los Sith y aprendiz del Emperador Darth Sidious.

Luke Skywalker

Fue un Maestro Jedi quien, junto a su hermana gemela, la Princesa Leia Organa, luchó en contra del gobierno del Imperio durante la Guerra Civil Galáctica. Sin dudas es uno de los personajes con más adeptos a nivel mundial, revolucionario y comprometido con la causa, Luke se ganó el corazón de toda una galaxia.

Yoda

Querido por su sabiduría y paz , era uno de los más poderosos y conocidos Maestros Jedi durante toda la historia de la galaxia, y uno de los pocos Jedis de la República Galáctica en sobrevivir hasta la Guerra Civil. El maestro más perceptivo de la Orden, sirvió como Gran Maestro durante las Guerras de los Clones y la fundación del Imperio Galáctico, después de la cual escapó para ocultarse de la Gran Purga Jedi.

Chewbacca

Llamado de forma cariñosa Chewie por sus amigos, fue un guerrero wookiee, un contrabandista que se unió a Han Solo y un luchador de la Resistencia que peleó en las Guerras Clon, la Guerra Civil Galáctica y el Guerra Fría. Fue criado en el planeta Kashyyyk y se convirtió en un líder militar. Es uno de los grandes protagonistas de los episodios realizados.