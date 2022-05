Bronca en la casa de pastas chocada: el arreglo costó $100 mil y el auto no tenía seguro

Hay bronca e incertidumbre en la casa de pastas Los Romanos, de Córdoba 3700, donde este miércoles a la mañana una mujer que conducía un Fiat Siena, se desvaneció, se subió a la vereda, golpeó contra una casa y luego se incrustó sobre la vidriera del local, causando importantes daños materiales.

"Nos gastamos $100 mil en el arreglo y no sabemos si alguien se va a hacer cargo de esto", dijo la responsable del comercio en diálogo con 0223.

El local de pastas sufrió severos daños. Foto archivo:0223

El hombre comentó que minutos después del siniestro, "la policía nos dijo que la señora no tenía ni seguro ni documentación del auto, así que no sabemos que va a pasar, pero el local había que repararlo para poder trabajar. El impacto fue tremendo porque estallaron los vidrios y el auto chocó con uno de los mostradores. Todavía no entiendo cómo una persona con ese problema de salud puede tener licencia para conducir", advirtió.

"Las nenas estaban muy asustadas, llamaban a la mamá y la señora estaba inconsciente. Una vecina las llevó hasta el café de la estación de servicio y les dieron abrigo hasta que como a las dos horas llegó el padre a buscarlas", comentó.

"Todavía restan arreglos y reparaciones y todo es plata, pero por acá no pasó nadie, así que veremos qué pasa, a ver quién se hace cargo de esto", dijo algo frustrado el comerciante.