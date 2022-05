La inflación se siente fuerte en las ferreterías marplatenses: hay subas superiores al 6% del Indec

La situación económica de la Argentina está dominada por la inflación y las ferreterías de Mar del Plata forman parte de los negocios que sufren a diario nuevas listas de precios, sobre todo en los derivados del acero y los artículos de importación.

Roberto Di Nucci, presidente de la Cámara de Ferreteros de Mar del Plata (Cafamar), sostuvo que la variación de precios “son permanentes” y son “muy superiores al 6% que arroja el Indec”, incluso con faltantes de algunos artículos de primera necesidad.

“El rubro ferretero no está ajeno al descalabro financiero económico del país y se hace sentir con porcentajes de aumentos que superan los índices del Indec. Entonces, se pone un poco difícil mantenerse al día, sobre todo una ferretería de barrio, que tienen más de 16.000 artículos y cerca de 85 proveedores. Las listas de precios salen todos los santos días con actualizaciones”, lamentó el comerciante, en diálogo con 0223.

Roberto Di Nucci, presidente de Cafamar.

En ese marco, Di Nucci aseguró que “hay faltante de mercadería, principalmente lo de importación, como bulonería. Si bien hay industria nacional, faltan insumos en el hierro porque Acindar no está produciendo la cantidad suficiente que demanda el mercado y porque la materia prima también es importada. Hay mucha bulonería que por ventajas de costo viene de Brasil y no está entrando con la fluidez que debiera. Y se originan faltantes de mercadería básica que no puede faltar en nuestro negocio”, dijo.

Los derivados del acero son los artículos que más sufren aumento de precios. Foto:0223

“Los materiales que vende una ferretería para la reparación o construcción generalmente no se pueden demorar pero si se está vendiendo lo necesario para mantenerse: es muy poca gente que por tener un excedente de dinero hace una obra que podría hacerla más adelante. Ya estamos en una media normal de mercado y la gente lleva lo justo: antes por ahí necesitaban 70 tornillos y te pedían 100 para tener. Ahora te piden 69 y si le sobraron 3, vuelven a devolverlos y te solicitan una nota de crédito”, advirtió.

Y agregó: “Estamos luchando como cualquier pequeño comerciante el país. Lamentablemente sin ver un horizonte que nos alberque la mínima esperanza que se resuelva en el corto plazo”, concluyó.