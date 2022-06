Cuatro años sin Pablo Soler: "La desesperación es la misma desde el primer día"

Jésica Soler tiene la triste convicción de que a Pablo, su hermano, lo mataron. Pero no sabe cómo. Ni cuándo. Ni siquiera dónde fue enterrado el cadáver. Y hace más de cuatro años que mantiene una búsqueda desgarradora en Mar del Plata para tratar de poner fin a los interrogantes que le cambiaron la vida de un momento a otro.

“La desesperación es la misma desde el primer día. Eso no cambió. Nosotros al principio teníamos la esperanza de que Pablo se haya tomado un colectivo y volviera tras un viaje pero hoy, a cuatro años, ya estamos perdiendo las esperanzas. Con una mano en el corazón, lo que digo yo es que a él lo mataron… ¿Qué hicieron con el cuerpo? Me encantaría saberlo”, dice la mujer.

La hermana de Pablo tiene un almacén en el barrio Parque Hermoso. En el local se puede ver la cara del hombre de 38 años en distintos papeles pegados en la pared, y en los folletines que ella entrega a cada cliente para que no se olviden, para que alguien, de una buena vez, explique la repentina desaparición que se consumó el 7 de junio del 2018.

Así fue cómo la familia de Pablo Soler lo recordó en el barrio, al cumplirse 4 años de su desaparición.

Hace poco más de una semana, el Ministerio de Seguridad de la Provincia actualizó a 5 millones de pesos la recompensa para quien aporte información fehaciente sobre Pablo César Soler. Sin embargo, en estos días la familia no ha tenido conocimiento de nuevos movimientos en la causa. “Al ser tanta cantidad de plata, esperamos que alguien se acerque y diga algo pero lamentablemente estamos como al principio, sin información de nada, sin pistas”, lamenta Jésica.

En octubre de 2020, un testigo declaró a la Justicia que Soler fue asesinado a golpes y enterrado en el fondo de una casa del barrio Parque Hermoso. Sin embargo, no se halló ningún resto que permitiera avanzar con una investigación concreta en ese sentido.

La hermana de Pablo, de todos modos, dice haberse enterado “por las noticias” de la nueva recompensa millonaria que definió el Gobierno ya que asegura que no habla con el fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la investigación, desde hace un año. “La última vez me llamó y me dijo que la causa no se iba a cerrar pero que iba a quedar ahí porque ya no había más líneas para investigar”, recuerda.

Pablo Soler fue visto por última vez cuando salió de su casa con tres amigos. Y para Jésica, esas tres personas - con problemas de consumo de alcohol - son las que saben qué fue de Pablo. “Yo no los acuso de que ellos tengan algo que ver con la desaparición pero sí que saben qué paso y que quizás por miedo a que les pase lo mismo no hablan”, aclara.

Cada uno de los amigos fueron indagados por la fiscalía en distintos momentos pero ninguno hizo un aporte valioso a la Justicia. “Esos amigos son fundamentales porque fueron los últimos en irse con él. Porque no es que Pablo estuvo con medio barrio y tampoco es que tenía problemas con el vecino de la esquina y que alguien pasó y le dio un tiro. No: Pablo no tenía problemas con nadie. Era muy querido”, sostiene, y recuerda: “En la primera marcha que hicimos por él, nos acompañaban cinco cuadras de gente. Imaginate si no iba a ser querido”.

A pesar del desgaste de tantos años de búsqueda y de la falta de certezas, Jésica se mantiene firme y promete “seguir hasta el último suspiro”. “Vamos a buscar, a empapelar Mar del Plata, a invadir las redes, hasta que se sepa qué pasó con mi hermano. Yo tengo la esperanza que alguien va a hablar. Y espero que eso ocurra porque la verdad que ya no puedo dormir más con esto”, concluye.

Las personas que quieran aportar la información requerida deberán presentarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, ubicada en el octavo piso del edificio de Brown y Tucumán.

También pueden hacerlo al teléfono 0223- 4994700 interno 320, 321 o 322 o al correo electrónico ufi7.mp@mpba.gov.ar debiendo asegurar la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad de las personas. El monto de la recompensa será distribuido sólo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas.