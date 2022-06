Multitudinario corte de tránsito en el centro: "Montenegro nos tiene que escuchar"

Organizaciones sociales, gremios y trabajadores de salitas municipales protagonizan en la tarde de este martes una protesta multitudinaria que genera cortes de tránsito en el centro, con reclamos dirigidos al intendente Guillermo Montenegro por las deficiencias que acusan en el sistema de salud.

"El señor intendente Montenegro se tiene que hacer cargo del sistema público de salud municipal que está bastante vulnerado y descuidado. No hay insumos, no hay medicamentos, no hay médicos; las personas tienen que esperar un turno y no lo llegan a tener porque hay un médico para 50 personas", dijo Norma González, trabajadora del Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de Félix U Camet.

En declaraciones a 0223, la mujer le pidió a la gestión de Montenegro que "escuche" el reclamo de vecinos y vecinas y ejecute el presupuesto correspondiente para el área de salud, "Todos tenemos derecho a una salud digna", insistió, y dio otro ejemplo: "No se consiguen turnos para pediatras y solo se brindan 8 turnos para un odontólogo. Esto no puede ser. Montenegro no se está haciendo cargo del sistema de salud".

La protesta, que cuenta con el respaldo de organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie y Atahualpa y los gremios Suteba, ATE, los dos CTA y Cicop, tuvo como punto de encuentro a Plaza Rocha y desde allí los manifestantes se dirigieron a las puertas de la municipalidad, donde permanece bloqueado el tránsito en las inmediaciones.

Para los manifestantes, hacen falta "guardias de calidad" dentro de las salitas que administra el municipio, "poniendo a disposición los espacios y recursos de los CAP que están equipados y ambulancia en las zonas alejadas", según plantearon a través de un comunicado que lleva la firma de cada una de las entidades que participa de la masiva movilización.