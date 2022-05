Montenegro: "Hace 40 años que Mar del Plata está un lugar que no le gusta"

El intendente Guillermo Montenegro insistió en que Mar del Plata acusa "hace 40 años" una sensación de "estancamiento" y pidió trabajar con "esfuerzo y compromiso" y sin "soluciones mágicas" para que la ciudad aspire a otra clase de presente y futuro.

“Somos marplatenses y defendemos lo nuestro. Y lo que nosotros vamos a generar -cuando uno lo traspola hoy- es a salir del lugar que no nos gusta y esta sensación de estar en un estancamiento en los últimos 40 años", dijo el jefe comunal, al encabezar este miércoles el acto por el 25 de Mayo.

Así, el jefe comunal volvió a machacar con la idea de "estancamiento" de la que se lo escuchó hablar por primera vez en un acto que encabezó en el Parque Industrial el 17 de mayo. También hizo lo propio en la última entrevista que le concedió a 0223.

En esta última semana, Montenegro aprovechó cada aparición pública para insistir con su mensaje político, sin evitar las críticas a algunos sectores de la oposición por ponerle un freno a distintos proyectos que impulsa el oficialismo.

"Eso de empujar, de estar todos juntos, de darle el valor a la escucha. Y la escucha no es prestar la oreja. La escucha es ponerte en el lugar del otro. Lo hablaba más temprano el obispo Gabriel Mestre: escuchar con los oídos del corazón", dijo el intendente, en el acto.

Montenegro aseguró que en las recorridas con los vecinos solo pretende "poder escuchar y ponerme en lugar del otro". "Creo que eso es algo que hicieron los protagonistas del 25 de Mayo de 1810. Ponerse en el lugar del otro, entender la libertad no como una palabra vacía, sino como algo que tiene que ver con los valores de cada uno y los valores que representan a esa identidad, que es tan importante en nuestro país y en nuestra ciudad”, sostuvo.

“Un día como el de hoy mueve muchas cosas, sobre todo el saber qué motivó a que pasara lo que pasó el 25 de Mayo de 1810. Y yo creo mucho tiene que ver con los valores. Y los valores tienen que ver con el respeto, con la honestidad, con la educación, con la escucha. Y esos valores que marcan tanto la unidad que necesita tanto el pueblo argentino. Y creo que así fue pensada y que así debemos mantenerlo”, afirmó.

El jefe comunal reconoció que es "responsabilidad nuestra" quebrar con el "estancamiento" que acusa hace décadas. "Tenemos una ciudad maravillosa, que es la ciudad más linda del mundo, que la habita un grupo de gente espectacular a la cual yo le agradezco a cada uno de ustedes el esfuerzo que vienen realizando a diario", expresó.

“No las hubo en 1810, no las hubo en ningún momento de la Historia de nuestro país. Las soluciones mágicas no existen. Lo único que existe es el compromiso, el esfuerzo, el respeto, la educación, el empujar y salir todos juntos. Y esto me parece que para nosotros está claro que lo podemos hacer, lo tenemos que hacer no solamente para nuestros hijos y nietos, sino que también para nosotros. Porque nosotros merecemos disfrutar una ciudad cada día mejor en la que cada uno de nosotros le ponga todo", concluyó.

El acto

El acto oficial conmemorativo por el 212º aniversario de la Revolución de Mayo que organizó la municipalidad se gestó puertas adentro del Colegio La Sagrada Familia. La idea original era utilizar la Plaza de los Jubilados (ubicada en Ayolas y Rondeau), frente al Distrito Descentralizado Vieja Usina, pero debido a las inclemencias del tiempo se hizo en el gimnasio del establecimiento de Magallanes al 3750.

El acto comenzó con las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretadas por alumnos del 6º año del Colegio IDRA, con la dirección musical del docente Carlos González. Posteriormente, Camila Centeno, alumna de 6º B de la Escuela Municipal Nº 14 leyó un texto alusivo..

Previo al acto desarrollado en el Puerto, el Montenegro participó del Tedeum en la Iglesia Catedral, a cargo del Obispo Gabriel Mestre. Allí estuvo acompañado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Marina Sánchez Herrero y el senador bonaerense Ariel Martínez Bordaisco, entre otras autoridades.