“Los chicos se mueren de frío”: nuevo reclamo en la Secundaria 15 por la falta de calefacción

La comunidad educativa de la Secundaria 15 y de otras escuelas de Mar del Plata, de gestión provincial y municipal, reclaman en la puerta del Consejo Escolar por la falta de calefacción en plena ola polar.

"Además de la Secundaria 15 están las escuelas de Chapadmalal, Las Lilas y otras escuelas donde no hay calefacción y no determinan cargos de auxiliares. Los chicos están sin clases o muertos de frío. Y la calidad alimentaria es nefasta, porque les dan un turrón y un jugo en pleno invierno", expresó a 0223, Ana María, docente jubilada e integrante del Suteba Multicolor, línea política desidente de la actual conducción.

A su lado, Ingrid Prenski, docente de la Secundaria 15, cuestionó que hace 4 años no funciona la calefacción en una zona del establecimiento de Mansilla 2850. "Todos los años venimos porque somos una comunidad comprometida. Hoy tenemos una juventud hermosa pero no tienen clases, con reducción horaria. Los chicos no pueden estar sentaditos y se mueren de frío, se enferman y los padres no pueden ir a trabajar porque se tienen que quedarse en la casa a cuidarlos. Es toda una cadena", razonó.

Carina Falcón, docente y delegada Suteba, estuvo presente en la última reunión donde las autoridades del Consejo Escolar se comprometieron a que este viernes irán revisar el funcionamiento de las calderas. "Desde el 2018 que nunca tuvimos una buena calefacción", expresó.

Natalia Russo, presidenta del Consejo Escolar, señaló a este medio que hay un avance en la reparación del sistema de calefacción en la Secundaria 15. "El contratista está esperando la entrega de la plaqueta de una de las calderas de uno de los pisos y está en curso la compulsa de precios del reemplazo de una de las piezas de los radiadores", sostuvo.