El oficialismo celebra la regulación de la Zona Roja: “Buscamos que los vecinos puedan vivir en paz”

El interbloque de Juntos celebró la sanción de una ordenanza para regular el funcionamiento de la llamada Zona Roja, en base a un proyecto del oficialismo que contempla la aplicación de multas y sanciones para quienes no respeten los lugares y horarios que se fijarán para la oferta y demanda de sexo en la vía pública.

“Hoy es un día histórico en nuestra ciudad. Logramos generar una norma frente a una problemática que lleva más de 20 años y que padecen muchos vecinos. Durante muchos años se miró para el costado, pero el intendente Guillermo Montenegro ni bien asumió puso este tema sobre la mesa expresando la necesidad de generar una norma local que proteja a los vecinos de una vez por todas”, planteó Agustín Neme, presidente del bloque Vamos Juntos.

El edil añadió que “aquí las únicas víctimas son los vecinos que padecen todo tipo de situaciones lamentables. Es muy importante haber logrado la aprobación de esta ordenanza que busca que los vecinos puedan vivir en paz de una vez por todas".

Ante las críticas del Frente de Todos por la implementación de sanciones, Neme respondió que “no queremos criminalizar a nadie, queremos una norma integral en defensa de los vecinos y sin desatender otras cuestiones, por eso incorporamos también la mirada de la oposición. Pero una norma de este tipo sin sanciones no sirve de nada. Esta problemática necesita de una mirada integral, pero también de una norma concreta y basada en el sentido común, la oferta y demanda de sexo no puede realizarse en la puerta de una casa, por eso queremos prohibirla”.

Asimismo, el radicalismo también defendió el proyecto aprobado este jueves por el Concejo Deliberante y que ahora ingresa en una etapa donde el intendente deberá definir la ubicación de la Zona Roja. “El proyecto le da respuesta a la situación que atraviesan vecinos y vecinas, pero también integra programas que buscan reparar derechos y brindar oportunidades”, consideró Marianela Romero.

“Dimos solución al sufrimiento de estos vecinos, diciéndoles que ya no puede ser en la puerta de sus hogares, diciéndoles a quienes se encuentran en situación de prostitución que hay un estado municipal el cual está para acompañar otro camino y a quienes deciden ejercer la prostitución que estamos creando hoy el programa Zonas Seguras para que puedan hacerlo en un ambiente mejor”, concluyó la titular del bloque de la UCR.