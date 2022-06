Montenegro destaca la baja récord del desempleo pero insiste en que la falta de trabajo "es una preocupación"

El intendente Guillermo Montenegro evitó celebrar la caída récord de desempleo que relevó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y consideró que tanto la falta de trabajo como la inflación siguen siendo una “preocupación” para el vecino.

Al participar de la primera jornada de la Semana Social junto a referentes de la Iglesia Católica, el jefe comunal reivindicó, en primer lugar, la “importancia del trabajo y de la dignidad del trabajo”. “Sobre todo hay que tener en cuenta lo que significa esto en una ciudad donde el número de desempleo siempre nos ha golpeado de una forma muy dura”, reflexionó.

“Hoy ya no es así pero aunque haya un solo marplatense o batánense que esté sin laburo es una preocupación. Y también teniendo en cuenta la preocupación actual que tiene ver con no llegar a fin de mes. El vecino plantea eso”, sostuvo Montenegro, al dialogar con la prensa en los minutos inaugurales del encuentro organizado por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social.

Este jueves, el Indec confirmó que la desocupación afecta al 5,8 por ciento de la población de Mar del Plata y Batán, lo que quiere decir que la problemática involucra directamente a un universo de 19 mil personas. Se trata de la medición más baja desde 1995, el año en que el organismo comenzó a realizar la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en la ciudad.

A la tasa del desempleo, también se suman 42 mil personas que se encuentran ocupadas pero demandantes de un segundo empleo y 36 mil personas subocupadas. Es decir, entonces, que en General Pueyrredon hay, en total, 97 mil personas con problemas de empleo.

Montengro también hizo referencia a la problemática de empleo en el discurso que brindó en la Semana Social. "Sabemos que en nuestra ciudad, por ejemplo, la falta de trabajo es uno de los principales problemas. Si bien estamos haciendo muchas cosas y ayer según el Indec se alcanzó un número históricamente bajo de desocupación para la ciudad, yo no descanso", dijo.

"Todos los días me cruzo con marplatenses y batanenses que o no tienen trabajo o necesitan otro, o quieren cambiarlo. Porque hoy lo que no deja dormir a muchos es no llegar a fin de mes", reiteró, y agregó: "Una persona que tiene trabajo no solo se dignifica a sí misma, sino que también enseña a vivir dignamente a sus hijos, y los empuja a estudiar, y a progresar. Generar laburo, para mí, es una visión estratégica. El trabajo genuino es la mejor forma de integrar a los que menos tienen".

El destino de la Zona Roja

Montenegro también volvió a referirse al aval del Concejo Deliberante a la ordenanza que propone una regulación de la oferta sexual en la vía pública, e insistió en que este proyecto “era una necesidad para el vecino”. “Nuestro compromiso es con el vecino de Mar del Plata, y nosotros lo habíamos hablado con ellos, nos planteaban el inconveniente real que tenían que vivir en el día a día, y esta es una respuesta que estaban esperando de los dirigentes y no de un solo Gobierno”, analizó.

“Me parece que esto es lo que hay que hacer, que hay que tomar decisiones para mejorarle la calidad de vida al vecino con planteos que parten desde el sentido común. Creo que fue una muy buena decisión, y ahora hay que seguir trabajando para que se concrete de manera absoluta”, confió el intendente.

En la misma línea, el responsable del Ejecutivo local se comprometió a “trabajar lo más rápido posible” para definir el nuevo lugar donde se emplazará la Zona Roja. Desde la promulgación de la ordenanza, corre un tiempo de 45 días para que el Gobierno municipal brinde alguna definición al respecto. “Esto no es una decisión unipersonal y lo vamos a encarar con la seriedad que amerita el tema”, garantizó.

Montenegro, además, defendió la implementación de sanciones y multas que contempla la iniciativa oficialista que se autorizó en el recinto y sostuvo que se trata de “herramientas necesarias para mantener el orden”. “Mantener el orden es cuidar al vecino. Esto tiene que ver con el orden. Los vecinos que estaban viviendo en la Zona Roja no merecían vivir así. Ellos lo planteaban con mucha sinceridad, y no desde un lugar de enojo sino de tristeza”, recordó, sobre los reclamos que elevaban por la presencia de actividad sexual frente a sus casas.