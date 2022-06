Fotomultas: piden informes sobre los costos y las ganancias que percibirá el Municipio

El bloque de concejales de Acción Marplatense (AM) adelantó este lunes que presentará un pedido de informes al Gobierno municipal después de que el intendente Guillermo Montenegro ordenara la implementación del sistema de fotomultas en las calles de Mar del Plata.

El jefe de la bancada vecinal, Horacio Taccone, anticipó que su bloque ingresará un pedido de informes que permita conocer los costos de la iniciativa y las ganancias que percibirá el Municipio por la implementación del sistema que acordó con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

"Difícilmente se puede cuidar a los vecinos incumpliendo la ley. Una contratación de esta magnitud no puede hacerse en forma directa bajo la mascarada de una universidad que no sabemos si sabe algo de tránsito pero sí tenemos claro que no fabrica cámaras", cuestionó Taccone.

El concejal de AM cuestionó los métodos en los que el Municipio puso en funcionamiento el sistema que no había logrado los votos necesarios cuando recibió tratamiento en el Concejo Deliberante y refutó el argumento del cambio de la Ley Orgánica de las Municipalidades que utilizó el Municipio para justificar la contratación directa.

“La Ley Orgánica permite contratar en forma directa con organismos del estado aquello que auténticamente los organismos pueden brindar para un mejor servicio. Pero en este caso se contratan cámaras y la Universidad de San Martín no fabrica cámaras, sino que las compra a alguien que tendrá una renta, que saldrá del bolsillo de nuestros vecinos y vecinas y que para asegurarse el negocio no compite en una licitación transparente”, afirmó Taccone y denunció: “Hay una trampa“.

"Ya sabemos que muchos incautos pagarán multas altas que les cobrará una ciudad sin señalética visible, sin información clara y para una empresa que se esconde", concluyó.