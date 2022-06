Por tercera vez en el año, entraron al mismo campo y faenaron una vaca de 400 kilos

En menos de un año, los propietarios del campo Santa Elisa ubicado en el kilómetro 2.5 de la ruta Atlántida Argentina, sufrieron tres robos de animales y rotura de cercos. En esta oportunidad, al menos tres personas ingresaron al predio y mataron de un balazo y faenaron a una vaca de más de 400 kilos y un valor estimado en 120 mil pesos.

En diálogo con 0223, Nélida Marcos, propietaria del predio, indicó que en esta oportunidad ingresaron al con un vehículo de gran porte y pese a que hay cámaras de seguridad, cortaron el alambrado y faenaron al animal. Esparcidos en el terreno quedaron los restos que no sirven para la comercialización.

"Este último robo fue entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de junio, no puede ser que nadie haya visto nada, se llevaron 400 kilos de carne", afirmó indignada. Una vez descubierto el hecho, dieron aviso al Comando de Patrullas Rural que tomó la denuncia y dio aviso a la fiscalía correspondiente.

Según explicó Marcos, las autoridades indicaron que el proyectil hallado entre los restos del animal que quedaron en el campo no puede ser considerado como prueba y procedieron a retirar las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad para peritarlas.

Debido a que no es el primer ataque que tienen dentro del predio y la proximidad de la faena con la zona de viviendas del predio, tanto ella como su familia decidieron no utilizar más el predio como destino de fin de semana. "Ya no vamos a dormir al campo porque entra la gente con armas cerca de las viviendas. Es como si te entraran a tu casa y mataran al perro que tenés en el patio", graficó al tiempo que reveló que "hay muchos productores de la zona que están pensando en vender sus propiedades" ante la ola delictiva.

"Lo que está pasando con el abigeato es gravísimo. Mas allá de las denuncias necesitamos visibilizar la situación. El año pasado solo en Mar Chiquita se llevaron 32 animales y la carne, a alguna carnicería va, no puede ser que desaparezca de la nada y nadie nos de una respuesta", cuestionó

Por último, la mujer confió que hay productores y propietarios de campo que no realizan la denuncia correspondiente "por miedo" a posibles represalias.