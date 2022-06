Johnny Depp desembarcó en TikTok: "Hicimos lo correcto" 

Pasó menos de una semana del fin de uno de los juicios más escandalosos de Hollywood que tuvo como protagonistas a la ex pareja de actores Johnny Depp y Amber Heard que dio como ganador al protagonista de "Piratas del Caribe" que debutó en TikTok con un picante video que ya superó los 15 millones de reproducciones. El protagonista de Piratas del caribe compartió un clip que dura al menos 30 segundos en los que aprovechó para agradecerle a sus fans y de paso apuntó a la protagonista de Aquaman. En menos de un día sumó 8 millones de seguidores.

To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD