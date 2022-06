Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra Amber Heard

La ex pareja de actores protagonizó el juicio más escandaloso de los últimos años en Hollywood

Fueron seis semanas intensas y frenéticas para Johnny Depp y Amber Heard todo llegó a su fin este miércoles por la tarde. Durante un mes y medio, la ex pareja de actores se vio nuevamente las caras (aunque el protagonista de "Piratas del Caribe" cumplió con su promesa de no volver a mirar a los ojos a la actriz) para determinar cuál de los integrantes de la pareja fue difamada y sufrió un impacto negativo en su imagen.

Hace Instantes, el Jurado del Tribunal de Fairfax, Virginia, determinó que Johnny Depp es inocente de las acusaciones de Violencia de género y consideró que Heard lo difamó por lo que deberá resarcir al actor con 50 millones de dólares.

El juicio acaparó por seis semanas la atención de todos los medios convirtiéndose en un desfile de personalidades que testificaron a favor del actor -Jason Mamoa, Kate Moss, Vanessa Paradise y Elon Musk fueron algunos de los citados- y profesionales contratados por Heard que expusieron ante el tribunal detalles de una relación oscura que terminó con divorcio el 2016 después de 15 meses de matrimonio.

El veredicto final que benefició a la estrella de Hollywood se conoció este miércoles por la tarde.

El juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard llegó al final de los alegatos el viernes 27 de mayo por la tarde, comenzando la etapa de deliberación del jurado que se suspendió por el fin de semana del Memorial Day en los Estados Unidos.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por 50 millones de dólares en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Virginia por un artículo de opinión que publicó ella en diciembre de 2018 en el diario The Washington Post describiéndose como "una figura pública que representa el abuso doméstico". Sus abogados afirman que el actor fue difamado por el artículo a pesar de que nunca es mencionado por su nombre y como consecuencia fue cancelado en la industria.

Durante seis semanas, Johnny Depp dijo "estar obsesionado con la verdad", reveló que prometió no volver a mirar a los ojos a su ex mujer y aseguró haber sido víctima de violencia doméstica por parte de la actriz que, según describió, en los últimos años de relación se convirtió en un monstruo. "Nunca en mi vida cometí una agresión sexual, abusos físicos y todas esas historias extravagantes e indignantes que se dijeron de mí haciendo estas cosas”, sostuvo

De los testimonios se desprendió que Heard dejó materia fecal humana en la cama que compartían, golpeaba a Depp e incluso en el denominado "episodio de la escalera" que puso punto final a la relación, le cortó un dedo al actor con una botella.

También se acusó al intérprete de Dark Shadows de haber violado a su ex pareja con una botella, golpearla y haberla sometido a situaciones humillantes durante una crisis producto de las adicciones del actor.

Las redes sociales fueron participantes activos del juicio entre el actor de Piratas del Caribe y la actriz de Aquaman y tomaron partido por uno o el otro.

“Finaliza el juicio entre Johnny Deep y Amber Heard. Nos enseña a todo el mundo que no todo hombre es violento por ser hombre ni toda mujer es inocente por ser mujer. Nuevo recordatorio de que la violencia no tiene género y defenderlo no es misoginia”, escribió un usuario en apoyo al actor.

Sin embargo, si bien hubo un claro respaldo hacia Depp, también la actriz recibió mensajes positivos.

“Yo apoyo a Johnny Deep y ojalá se haga justicia en su caso que eso quede claro. Pero la cancelación y el odio masivo que están teniendo contra Amber Heard wow, ojalá lo tuvieran contra todos los hombres cuando se les acusa de lo mismo y no se les olvidará en tres días”, escribió otra usuaria en defensa de la actriz.