Incendio en la reserva de Mar Chiquita: 700 hectáreas quemadas

Luego de las horas de tristeza, angustia e inquietud experimentadas en la albufera de Mar Chiquita por el incendio forestal acontecido entre el viernes y sábado pasado comienzan a conocerse algunas precisiones sobre el alcance que tuvo el siniestro.

Según detalló Horacio Fernández, jefe del cuartel de bomberos de Santa Clara del Mar, se estima que son al menos 700 las hectáreas afectadas por el fenómeno.

En diálogo con el programa La Marea de La Voz de Mar Chiquita, Fernández fue tajante al momento de resaltar que el siniestro haya tenido lugar en un mes de julio.

“Fue un incendio de grandes proporciones, damos gracias que estábamos en invierno, si hubiera sucedido en verano habría sido muy difícil de controlar”, reconoció en ese sentido.

Fernández fue el encargado de llevar adelante el operativo por el que se convocó a todas las delegaciones de bomberos de la región que debieron trasladarse hasta la laguna de Mar Chiquita para poder controlar las llamas.

Pormenores del incendio en la reserva de Mar Chiquita

Al contar detalles de lo sucedido, Fernández hizo una descripción desde las primeras horas de trabajo: “El siniestro empieza en lo que es el Celpa, para las 17 horas del viernes nos llama el jefe de bomberos de Mar Chiquita para pedir colaboración de una cisterna, la mandamos y al poco tiempo se comunicaron desde el gobierno bonaerense para consultar si estábamos en el lugar”.

“Una vez que llegamos al sitio nos encontramos con una panorama bastante complicado, el fuego se había desatado y estaba completamente declarado. El comandante mayor Hugo Piriz me habilitó a convocar a los destacamentos de la zona de los que tuvimos una rápida respuesta”, detalló el jefe del cuartel de Santa Clara del Mar.

Según precisó Fernández, en una hora y media todos los bomberos que fueron convocados ya estaban en la albufera marchiquitense.

75 bomberos debieron intervenir en la reserva de Mar Chiquita.

Una noche complicada en la albufera de Mar Chiquita

Declarado el incendio y con varios frentes de avance, la tarea de los bomberos continuó durante toda la noche del viernes y la madrugada y mañana del sábado. Participaron alrededor de 75 recursos humanos.

“Estuvimos trabajando toda la noche. Se llegó a extender hasta la zona de la laguna. Después lo que es la parte del Celpa quedó toda afectada” describió Fernández.

Las hipótesis del incendio en la reserva de Mar Chiquita

Consultado por los posibles motivos que desataron el siniestro, el jefe del cuartel de Santa Clara del Mar confirmó que ya se están realizando pericias para ver cuál fue el causante del fuego.

“Estamos tranquilos en que cuando pasan fenómenos de esta magnitud, podemos contar con una brigada especial que se llama Puma, y cuando no se puede resolver con personal de la zona, se bajan recursos de la provincia”, destacó Fernández.

Sin tener que lamentar víctimas fatales ni daños materiales, los bomberos marchiquitenses agradecieron la disposición de máquinas especiales vía la ejecución del Plan Nacional del Manejo del Fuego, algo que terminó resultando fundamental.

“No es fácil trabajar en la albufera, hay que entrar con vehículos livianos, no se pueden usar vehículos pesados porque no se puede transitar”, explicó Fernández al respecto.

“Estamos contentos de que fue en invierno, si hubiera sido en verano esto termina en catástrofe. Cambia todo, la temperatura ambiental y del piso. Hubiera afectado a las aves que viven en el lugar”, concluyó el jefe de los bomberos de Santa Clara del Mar.