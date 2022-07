¿Por qué nos atrae la idea de volver con un ex?

El 50% de las parejas que se separan, vuelven a estar juntas. Esto es lo que descubrió un estudio realizado por Amber Vennum, en la Universidad Estatal de Kansas. Pero, ¿por qué volvemos?

1-Aparece la esperanza de que esta vez las cosas van a ser diferentes.

2-La famosa frase “mejor malo conocido que bueno por conocer” podría explicarlo muy bien. Tendemos a apegarnos a lo conocido porque es lo que podemos controlar y predecir y nuestro cerebro es experto en interpretar que si sobrevivió hasta ahora en estas condiciones para qué generar un cambio, ¿no? Y además, conocer a alguien implica invertir mucha energía. Conversar, encontrarse, tener citas fallidas. La idea de volver con un ex se torna mucho más sencilla.

3-Estás tratando de evitar hacer el duelo porque sí, es incómodo y duele. Los primeros meses son los más difíciles. El cerebro entra como un estado de abstinencia porque eso es lo que nos genera el amor. Y ahí es cuando tendemos a buscarlo, stalkearlo en las redes, mandarle un mensaje. Hay que transitarlo y tarde o temprano, llega ese día en el que ya no te acordás más.

4-Añorás momentos. No tanto la persona en sí sino momentos como ir al cine, salir a cenar o mirar una peli en cucharita. Pero es por esa persona, son esas situaciones.

5-Muchas veces volvemos porque tenemos dependencia emocional. Todavía no aprendimos a disfrutar y sostener la soledad. Pero es un momento clave para reconectar con espacios propios, construirlos si no los había antes, emprender nuevos proyectos, conectarte con lo que te gusta y con personas que te quieren.

6-A veces volvés para evaluar si creciste o maduraste. Con la referencia de tu ex podés ver más claramente tu evolución.

Todos queremos volver a esos lugares donde alguna vez fuimos muy felices. Pero antes de tomar la decisión, evaluá de manera honesta los motivos de la vuelta. Que la respuesta no sea el miedo a no conocer nunca a nadie mejor. Y siempre acordate que si la relación no funcionó la primera vez, algo tiene que cambiar para que funcione la segunda.