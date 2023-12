Oriana Sabatini le hizo un conmovedor regalo a Paulo Dybala: "Para una persona muy especial"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se comprometieron luego de cinco años de relación y el amor está más vivo que nunca. A pesar del esándalo por rumores de infidelidad, la pareja y su amor siguen firmes.

En las últimas horas, Oriana compartió a través de su cuenta de Instagram el regalo que le hizo a su pareja para su cumpleaños: "PARA SIEMPRE", escribió. Junto con el mensaje, compartió un video cantando un cover de la canción de Benjamín Amadeo titulada de esa manera.

"Para siempre ya disponible. Fue un regalo de cumpleaños para una persona muy especial y ahora se convirtió en un regalito de fin de año para ustedes. Gracias Benja Amadeo por dejarme cantar esta canción", escibió la artista, revelando que el cover era un regalo de cumpleaños que le hizo Dybalael 15 de noviembre.

Según contó a Teleshow, Oriana se sintió identificada con el tema: "Esta canción no es mía, es de Benjamín Amadeo. Yo la escuché hace varios meses y me pareció hermosa, me me súper identifiqué con el tema, con mi relación con Paulo y me pareció un gesto hermoso al no estar juntos en el cumpleaños de Paulo".