La llegada de River reactiva la polémica y los cruces políticos por el estado del Minella

El próximo domingo, las miradas del mundo del fútbol se volverán a posar sobre Mar del Plata, donde Aldosivi recibirá al River de Marcelo Gallardo por la 10ma fecha del torneo de Primera. Y al igual que ocurrió en las dos últimas visitas de Boca, el precario estado del Estadio José María Minella volverá a ser reflejado por los principales medios deportivos del país, con la continuidad de la clausura de la platea techada como elemento destacado y con la afectación al desempeño de la prensa por las limitaciones.

La falta de acciones desde que el Ente Municipal de Deportes (Emder) tomó la decisión de clausurar la techada en septiembre pasado fue cuestionada en las últimas horas por el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano. “El domingo se disputará Aldosivi vs River en Mar del Plata y será una vez más con la tribuna techada clausurada y el resto del estadio en franco deterioro por la inacción de Montenegro”, apuntó el también periodista deportivo, quien además aseguró que el partido, pautado para las 15.30, “se debe jugar de día porque las torres de luz del Minella no funcionan a pleno”.

En tanto, Amalfitano volvió a criticar al gobierno de Juntos por no contemplar una partida presupuestaria para avanzar con las refacciones. “En la apertura de sesiones del HCD, el 1 de marzo el intendente habló de obras que supuestamente se estaban “haciendo” en el Minella cuando ni siquiera presupuestó los $13 millones imprescindibles para saber qué hay que hacer ante el total abandono”, planteó, refiriéndose al monto de un estudio técnico que la Universidad Nacional de Mar del Plata debe realizar para diagnosticar con precisión el estado de la infraestructura del Minella.

A priori, la escasez de butacas atentaría contra la intención de la dirigencia de Aldosivi de vender entradas para “neutrales”, lo que habilitaría la presencia del público riverplatense y la generación de una mayor recaudación para las arcas del Tiburón, en un torneo donde el resto de los partidos contra los “grandes” los jugará de visitante. En las próximas horas se conocerá una respuesta de la Aprevide al pedido del club, la cual sería negativo.

“No recibimos un peso”

La repuesta al Frente de Todos llegó desde el propio titular del Emder, Andrés Macció, quien aseguró que “no hemos recibido un peso de inversión por parte de la secretaria de deportes provincial”. En declaraciones a Vencedores y Vencidos, el funcionario sostuvo que “la relación con el subsecretario de Deportes -Javier Lovera- no es la que me gustaría tener. Tendríamos que tener reuniones todas las semanas en post de trabajo entre la ciudad y provincia”.

Tras reconocer que otra es la situación con Nación, recogió el guante sobre la no contemplación en el presupuesto de la refacción del Minella: “el informe técnico del estadio no se realizó porque no hay fondos de dinero. No tenemos el presupuesto necesario para arreglar lo del Minella. Es una inversión monstruosa”.