Toma impulso el proyecto para jerarquizar la Hemeroteca Pública Municipal

El Concejo Deliberante reactivó el tratamiento de un proyecto para jerarquizar la Hemeroteca Pública Municipal, la que hoy funciona como un servicio dentro de la Secretaría de Cultura y que busca ser consagrada como una Dirección dentro de la Subsecretaría de Gobierno Digital, con el objetivo de avanzar con la digitalización del archivo.

El proyecto presentado en 2021 por Acción Marplatense fue eje de debate en la Comisión de Cultura y Educación, donde integrantes de la Asociación de Amigos de la Hemeroteca, encabezados por su presidente Mario Trucco, advirtieron sobre los inconvenientes para conservar el material y las problemáticas que podrían surgir por su futuro traslado de Villa Mitre a la Biblioteca Marechal.

“Al no estar creada el área se generan mucho inconvenientes, por ejemplo no se pueden realizar gestiones para obtener convenios y subsidios. Solo están los Amigos de la Hemeroteca”, planteó Trucco, distinguido como ciudadano ilustre de Mar del Plata, en un discurso donde no faltaron los cuestionamientos a la gestión del secretario de Cultural, Carlos Balmaceda.

Precisamente, la comisión recibió un esperado informe del funcionario municipal donde expresó su rechazo al proyecto. Allí destacó las iniciativas que se vienen llevando adelante desde la Comuna en cuanto a la Hemeroteca, como el traslado a la Biblioteca Marechal para dotarla de un mejor entorno. Además, planteó que no estaba justificado el traslado de su órbita a la de Gobierno Digital.

Integrantes de la Asociación de Amigos de la Hemeroteca expusieron en el Concejo Deliberante. Foto: Prensa HCD.

Otras es la mirada que aportó el bibliotecario Pablo López Liotti en su exposición ante los concejales: “si uno se quiere remitir a la historia de Mar del Plata desde los inicios a 1940 no hay nada, lo único que hay son los diarios, es decir, la Hemeroteca. Esa es la importancia, es tan patrimonial como lo es la Casa del Puente, pero se ha transformado en una herencia maldita. En distintas gestiones la ha trasladado de un lado a otro, como un elefante blanco que nadie sabe qué hacer con él”.

A propuesta de la presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Mariana Cuesta, los integrantes del área visitarán en las próximas semanas la Hemeroteca, para interiorizarse aún más en su funcionamiento y las problemáticas que la afectan.