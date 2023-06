La hemeroteca que mantiene la memoria marplatense pero que “no existe” en los papeles: reclaman avances

A la ya histórica lucha de la Asociación Amigos de la Hemeroteca por lograr la jerarquización del espacio, el reciente fallecimiento de su presidente Mario Trucco no hizo más que reforzar las convicciones y ahora redoblan la apuesta. Este martes insistieron al Concejo Deliberante por el avance del proyecto que establece la creación de la Hemeroteca Pública Municipal con rango de dirección, en el marco de fuertes cuestionamientos al secretario de Cultura, Carlos Balmaceda.

Ante los concejales de la Comisión de Educación, los referentes de la entidad, Vanesa Mopty, Rocío Aguilera y Pablo López Liotti, remarcaron los mismos conceptos que en julio del año pasado expresara el periodista, locutor y escritor Mario Trucco, con cuyo nombre pretenden bautizar a la hemeroteca cuando sea formalmente creada.

Entre los señalamientos anotaron que la hemeroteca funciona dentro de Villa Mitre como un servicio, sin estar contemplada dentro del organigrama municipal, por lo que no tiene asignado presupuesto ni les permite realizar gestiones para conseguir financiamiento externo para su desarrollo. Apuntan que, por esta situación, en el último tiempo perdieron la oportunidad de acceder a un fondo de la Unesco, que hubiera permitido incluso la construcción de un edificio propio.

“La hemeroteca no existe para Cultura, ni en el presupuesto, no hay con quién coordinar. Podríamos aplicar para un subsidio, pero no podemos articularlo porque no existe formalmente”, reclamó Mopty, bibliotecaria de profesión. “El único diálogo que tuvimos con el secretario de Cultura no fue positivo. Mario diría que nos vemos imposibilitados de adherir a la simpatía con la que los funcionarios expresan algunas aseveraciones con las que no estamos de acuerdo. En definitiva, no se reconoce el problema”, remarcó.

Por su lado, López Liotti recordó un informe que el año pasado elevó Balmaceda, donde rechazó el proyecto impulsado desde 2021 por Acción Marplatense. “El secretario no se hace cargo, desconoce la hemeroteca y dice que el servicio está funcionando”, apuntó, además de remarcar que las veces que pidieron entrevistarse con el intendente Montenegro, fueron derivados a Cultura.

En tanto, volvieron a plantear su rechazo al proyecto de trasladar la colección de la hemeroteca a la Biblioteca Municipal Leopoldo Marechal, una vez que terminen las refacciones. Aducen que el lugar no cuenta con las condiciones requeridas para la conservación del material, además que el propio traslado lo expondría a daños.

De hecho, Aguilera, docente en Conservación Preventiva y Colecciones Museísticas, evidenció las serias dificultades que actualmente tienen para la conservación del material, donde se aguarda iniciar un proceso para su digitalización. “Hay un corpus de documentos que son únicos, podríamos tratarlos como documento de archivo, ya que solo existe uno. Necesitamos darle las mejores condiciones a esos documentos antes de llegar al proceso de digitalización. La naturaleza del diario es para que dure un solo día, entonces su composición en el papel es de muy mala calidad. Tiene la característica de ser frágil, entonces se necesita minimizar la manipulación, porque en toda manipulación se destruye, por eso nos interesa la digitalización”, detalló.

Tras la presencia de los referentes de la Asociación Amigos de la Hemeroteca, la comisión resolvió que la próxima reunión se realizará en las instalaciones de la entidad. En tanto, para el siguiente encuentro convocarán al propio secretario Balmaceda para “dialogar sobre el expediente”, según expresó la presidenta de la comisión, Mariana Cuesta (Unión por la Patria).