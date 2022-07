Lammens volvió a responsabilizar a Montenegro por el estado del Minella: "Es su decisión"

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, volvió a responsabilizar al intendente Guillermo Montenegro por el abandono y desidia de las instalaciones del estadio José María Minella, un escenario cumbre del deporte local que supo albergar partidos memorables de trascendencia internacional.

Desde el complejo turístico de Chapadmalal donde el presidente Alberto Fernández reinauguró el hotel 6, el ministro nacional volvió a señalar al Municipio como responsable por las condiciones del estadio mundialista. "He hablado de esto con el intendente Montenegro y le dicho que estamos a disposición para ayudar y hacer una inversión, pero es una decisión que tiene que tomar la Municipalidad", sostuvo.

En declaraciones a Canal 10, Lammens expresó su lamento por el deterioro de las instalaciones del Minella. "Me da mucha pena verlo así. Es un patrimonio cultural para Argentina. En este estadio se jugó un Mundial y los partidos de verano", repasó.

El titular de la cartera de Turismo y Deportes señaló que "verlo de esa manera nos duele a todos los que nos gusta el fútbol, pero a los marplatenses muchísimo más".

El ministro también hizo hincapié en la posibilidad de sacar rédito económico a partir de grandes eventos si Mar del Plata tuviese en condiciones su estadio. "Representa una oportunidad. Podría ser una gran sede no solo para espectáculos deportivos, sino también para eventos musicales y otros espectáculos que generan un gran movimiento económico", razonó.

Desde hace tiempo y en cada visita a Mar del Plata, Lammens plantea la necesidad de recuperar el Minella y transformarlo en un gran anfitrión de eventos internacionales a fin de motorizar la economía.

El estado del estadio es tema de debate entre los principales funcionarios del Municipio, Provincia y Nación. La semana pasada, el concejal del Frente de Todos Vito Amalfitano cargó contra Montenegro por su "inacción" por el precario estado del escenario, que mantiene clausurada su platea techada.

El dirigente local criticó al gobierno de Juntos por no contemplar una partida presupuestaria para avanzar con las refacciones. En principio, el Municipio debe desembolsar $13 millones para conocer el diagnóstico de la infraestructura del estadio a partir de un estudio técnico que realizaría la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

La repuesta al Frente de Todos llegó desde el propio titular del Ente Municipal de Deportes (Emder), Andrés Macció, quien aseguró que el Ejecutivo local "no recibió un peso de inversión por parte de la Secretaria de Deportes provincial”, aunque reconoció mayor predisposición de parte de Nación.

Macció admitió que “el informe técnico del estadio no se realizó porque no hay fondos de dinero". "No tenemos el presupuesto necesario para arreglar lo del Minella. Es una inversión monstruosa”, aseveró.