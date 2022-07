Lunghi y la alianza de Juntos: “Hay que ser honestos, no la veo”

Los debates en torno al aumento del boleto de colectivos en Tandil se tornaron ásperos y en una reñida votación el Concejo Deliberante terminó por aprobar una suba que llevará el costo del pasaje a poco más de $68.

Antes de que el aumento entre en vigencia desde el próximo 1 de agosto, el intendente Miguel Ángel Lunghi se refirió a la posición adoptada por el bloque de concejales del PRO, que votó en contra de la suba.

Luego de ser consultado por la prensa sobre la interna del Frente de Todos, el jefe comunal tandilense debió responder por lo que sucede dentro de la alianza Juntos en Tandil, donde quedó expuesto un quiebre en la relación entre la UCR y el PRO.

Sobre la situación de la alianza partidaria en el orden local, Lunghi no evitó ocultar su descontento y sentenció: “Hay que ser honesto, no la veo”.

“Ellos hicieron enseguida su bloque, en democracia todo el mundo tiene derecho, pero los argumentos utilizados en el Concejo Deliberante son rayanos. No sé cómo decirte, de mucha simpleza”, expresó el intendente en referencia a la discusión por la tarifa de colectivo.

El resultado de la sesión para definir la suba terminó igualado en 10 votos a favor y otros 10 en contra, por lo que el presidente del deliberativo tandilense, Juan Pablo Frolik, hizo valer su voto doble e inclinó la resolución para aprobar el aumento.

“Piden un estudio de costos que se hizo el año pasado y que dió que el boleto plano debía costar 94 pesos. Los estudios de costos se pagan, no son gratuitos. Si dio 94 pesos el año pasado, ¿por qué se va a pedir otro ahora? ¿Bajaron los precios?”, lanzó irónico el jefe comunal.

Diferencias con Juan Manazzoni, figura del PRO en Tandil

En las elecciones primarias del año pasado Juntos dispuso una interna que entre tres espacios reunió poco más de la mitad de los votos (52.79%).

Mario Jorge Civalleri, por la fuerza Dar el paso, liderada en provincia de Buenos Aires por el científico Facundo Manes y apoyada en Tandil por Lunghi, reunió como cabeza de lista el 45,73% de los votos (más de 15.300 sufragios) y dejó atrás en esa interna a las listas de Juan Manazzoni (figura del PRO) y de Rosana Florit.

Justamente sobre Manazzoni habló Lunghi, en el marco de una competencia que podría tener al dirigente del PRO como postulante a la intendencia en 2023.

“Ha dicho algunas cosas que están fuera de contexto. Ha dicho que yo ya me postulé y no es así bajo ningún punto de vista. Dije que no tendría inconvenientes si me siento bien y si el partido lo decide. Estoy dispuesto, no es una postulación”, aclaró el actual jefe comunal.

En esa línea Lunghi fue aún más tajante: “Es una forma de trabajar de ellos, creo que tendríamos que trabajar más unidos, pero ellos no lo ven así. Se quieren diferenciar. Después, que la gente analice, la gente ve, la gente está cansada”, opinó.