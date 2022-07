El dólar y los cambios en Economía “adelantaron” aumentos en las góndolas de Mar del Plata

La suba del dólar paralelo y la incertidumbre que generó la renuncia de Martín Guzmán, generó en el comienzo de la semana la suba de numerosos productos de la canasta básica en las góndolas de Mar del Plata, que van del 5% al 10%, según advierten desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de la ciudad.

“Parece una excusa pero desde el sábado a la tarde y la mañana del lunes, cuando el escenario se encendió por la cotización del dólar, las listas de precios que se esperaba para mediados de mes, se adelantó. Hay un movimiento especulativo, en mi opinión desestabilizadora, en la que abrieron el grifo de aumentos de precios y esto se volcó inmediatamente a las góndolas”, expresó Gustavo Casciotti, presidente de Apyme Mar del Plata.

En diálogo con 0223, el comerciante señaló que las subas “se dieron en numerosos productos de la canasta básica” y que “en términos generales, subieron un 7% a 8% en promedio, porque algunos artículos aumentaron un 5% y otros hasta un 10%”, dijo y señaló a los precios de los lácteos, fiambres y galletitas como los más afectados.

“Este aumento genera un efecto dominó, porque la empresa que no iba a aumentar, ahora sube sus precios. Y los que no subieron, quitaron las bonificaciones por lo que es un tipo de aumento oculto, como es el caso de La Serenísima. Estos incrementos no le hacen ningún favor a los comercios y generan más merma en el poder adquisitivo de la gente”, concluyó Casciotti.