“Retrato de una dama”, el valioso cuadro robado por los nazis que hallaron en Mar del Plata

“Retrato de una dama”, la obra de Giuseppe Ghislandi que pertenece a la colección privada de los herederos del galerista de arte judío Jacques Goudstikker, y que fue robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, podría estar en Mar del Plata.

La agencia de Patrimonio Cultural de Países Bajos cree que un valioso cuadro de una colección privada neerlandesa, robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, está en poder de las hijas de un exmiembro de las SS. La firme sospecha se fundamenta en una exhaustiva investigación publicada este lunes por el diario Algemeen Dagblad, de Rotterdam, y que contó con la opinión de expertos.

Esta obra de arte estaría en manos de las descendientes del exfinancista nazi Friedrich Kadgien, fallecido en Buenos Aires en 1978, según la investigación de los periodistas Cyril Rosman, John van den Oetelaar y el corresponsal del diario neerlandés en Buenos Aires, Peter Schouten.

Según la extensa publicación realizada por el diario AD de Rotterdam, una de las hermanas Kadgien puso a la venta su casa “en una importante ciudad de la costa atlántica bonaerense”. y entre las fotografías que se publicaron del chalet, se puede observar una de ellas con el cuadro colgado en la pared del living de la vivienda Así se terminó de develar el misterio: una de las fotografías de la sala de estar de la vivienda, publicadas por la inmobiliaria encargada de la operación, muestra lo que parece ser el cuadro de Ghislandi.

De acuerdo a la pesquisa realizada por 0223, hay descendientes del ex SS domiciliadas en el barrio Parque Luro de Mar del Plata y, en sus redes sociales se pueden observar imágenes familiares en el mencionado ambiente del hogar. Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la vivienda se encuentra en venta.

Los herederos del galerista de arte judío Jacques Goudstikker anunciaron que iniciarán acciones legales para obtener su restitución.

“No hay motivos para pensar que pueda ser una copia”, afirmaron los expertos Annelies Kool y Perry Schrier, asesores de la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos (Rijksdienst).

Según dijeron, “las dimensiones también parecen coincidir con la información que tenemos. Se puede obtener una confirmación definitiva examinando el reverso de la pintura. Es posible que aún conserve marcas o etiquetas que confirmen su procedencia”.

La obra “Retrato de una dama” pertenecía a la colección del galerista de arte Jacques Goudstikker, que murió en forma trágica cuando escapaba de los Países Bajos rumbo a Nueva York tras la invasión nazi de su país en la Segunda Guerra Mundial. El galerista se resbaló en la cubierta del barco en el que viajaba junto a su familia y murió en el acto. En Ámsterdam quedaron más de 1100 obras de arte de su propia colección.

Su esposa Desiree y su único hijo llegaron a Estados Unidos guardaron un folleto en el que el galerista judío describía todas las obras de arte de su propiedad. Durante la ocupación nazi, el banquero alemán Alois Mield compró la galería y todos sus activos en una operación jamás reconocida por los herederos de Goudstikker. El mariscal del Reich y coleccionista de arte Herman Göring y otros funcionarios nazis adquirieron todas las obras de arte de la colección por un valor muy por debajo del real.

Según el diario neerlandés, “documentos oficiales muestran que el alto funcionario alemán Friedrich Kadgien poseía “Retrato de una dama”, del pintor italiano del período barroco y rococó Giuseppe Ghislandi (1655-1743) y cuyo valor se desconoce.



