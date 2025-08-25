Tenía un "22" bajo la ropa y le apuntó al patrullero que se cruzó en la calle

El arma fue secuestrada por efectivos de la comisaría duodécima y del Comando de Patrullas.

Un hombre de 30 años que el domingo a la noche apuntó con un arma de fuego al personal que estaba a bordo de un móvil del Comando de Patrulla Rural fue aprehendido en la esquina de Gascón y Bolivia.

Fueron efectivos de la comisaría duodécima y del Comando de Patrullas los que redujeron al sujeto que tenía en su poder un revólver calibre .22 y 16 municiones del mismo calibre.

Ya en la dependencia, se labraron actuaciones por el delito de portación ilegal de arma de fuego que fueron remitidas al fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán.