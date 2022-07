Se resiente el comercio electrónico y la venta de electrodomésticos por la incertidumbre económica

La salida de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía de la Nación impulsaron una fuerte suba de la cotización del dólar que alteró el mercado cambiario y obligó a fábricas y empresas a revisar los costos de la cadena de producción. Esta situación se trasladó a los locales físicos, donde el consumidor no encuentra valores fijos de determinados productos cuyos precios son remarcados constantemente.

La cotización del dólar paralelo venía en ascenso desde la semana pasada, pero el portazo que pegó Guzmán del Gabinete del Gobierno que conduce Alberto Fernández el sábado catapultó la divisa norteamericana a un pico de $280 el lunes, para finalmente cerrar el último martes a $252.

En una reconocida casa de electrodomésticos de Mar del Plata retiraron las listas para remarcarlas dos veces en el mismo día a un promedio del 10% después de los vaivenes económicos que se suscitaron en el transcurso del lunes, tras una suba que habían aplicado el viernes previo a los cambios en el Ministerio de Economía.

"El jueves tuvimos que sacar los precios porque ya el tirón que pegó el dólar nos cambió todo y el viernes volvimos a poner precios con aumentos. El lunes arrancamos a la mañana con aumentos y al mediodía de nuevo nos avisaron que volvamos a sacar todos los precios para aumentar todo a la tarde", comentaron fuentes consultadas por 0223 de una cadena de renombre del microcentro.

Desde la sucursal de una de las grandes marcas reconocieron que las ventas "bajaron un montón" y, si bien por el momento no acusan problemas de abastecimiento, resolvieron retirar los precios de referencia por la incertidumbre que reina. "Nos pidieron que no volvamos a poner los carteles porque no sabían cómo iba a reaccionar el mercado del dólar. A la gente le damos el precio del momento que figura en el sistema", explicaron.

El panorama que tiene lugar en los locales físicos también se replica en Internet. Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) precisaron a este medio que muchas tiendas on line interrumpieron temporalmente las ventas y en varios casos mantienen ocultos los precios hasta tanto tengan más certezas respecto a la evolución de la situación económica.

Muchos proveedores de distintos rubros aplican subas preventivas en medio de un mercado alterado. Después del cimbronazo económico del lunes, el dólar blue retrocedió $8 el martes y finalmente cerró a $252, mientras se espera que la situación se tranquilice con el correr de los días.