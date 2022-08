Karina La Princesita y El Polaco cantaron en la fiesta de 15 de su hija y su actuación se volvió viral

Sol, la hija de 15 años de Karina La Princesita y El Polaco, celebró su fiesta de cumpleaños a lo grande rodeada de familiares, amigos y seres queridos. Los cantantes brindaron un show musical frente a todos los invitados y el video se volvió viral en redes sociales.



A pesar de haber terminado su romance hace 10 años, El Polaco y Karina La Princesita mantienen una relación cordial y quedó demostrado en el festejo de 15 de su hija. Al iniciar la fiesta, ambos acompañaron a Sol en su ingresó al salón y hasta bailaron juntos.



Como toda celebración, contó con varios shows: la fiesta Bresh estuvo presente, El Polaco y la Princesita también cantaron para todos los invitados y uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por la cumpleañera, que se animó a interpretar las canciones "Carne y Hueso" de Tini Stoessel, "Veo en ti la Luz" de la película Enredados y "When I Was Your Man" de Bruno Mars.





La madre de Sol cantó "Corazón Mentiroso" uno de los temas más conocidos de su repertorio y el momento se volvió viral en redes sociales. El Polaco la había invitado previamente al escenario al grito de "“olé olé olé olé, Kari, Kari”, que fue coreado por todos los invitados. Ella fue con un poco de vergüenza, y su expareja la alentó en todo momento, al punto de pedir una cámara de fotos para jugar a ser el fotógrafo de ella.



El Polaco, por su lado, también se puso a cantar algunos de sus clásicos como "Deja de Llorar". Mientras llovían papelitos, el cantante arengó a los invitados: “¡El que no salta es un aburrido!”.