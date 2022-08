Explotaron una bomba en la escuela para un reto de TikTok: una alumna perdió el 96% de audición

Azul, alumna de cuarto año del secundario del Instituto Don Bosco, salió al último recreo del viernes 8 de julio a las 12 del mediodía, con la felicidad de saber que llegaba el fin de semana. Hasta que al pasar al lado de un cesto de basura, un explosivo de fabricación casera estalló y la desvaneció ante la mirada incrédula de compañeros, profesores y autoridades, aparentemente como parte de un reto para la red social TikTok. Luego de un mes de diversos tratamientos, se confirmó el pasado viernes que la adolescente sufrió la pérdida del 96.4 % de su audición, y que deberá someterse a una operación para colocarle unos implantes coclares, cuyo valor van desde los 40 mil a 60 mil dólares. Además, no podrá practicar nunca más deportes de contacto: deberá abandonar el rugby y el karate, disciplinas que formaban parte de su rutina diaria.

Matías Zabaleta, su padre, no puede más de la indignación al igual que su familia. En diálogo con 0223, contó el calvario que su hija de 15 años sufre desde aquel mediodía fatídico. Y que hoy no tiene a ningún responsable. Tras realizar una denuncia penal en la Unidad Fiscal N° 11 de delitos culposos, Zabaleta apunta contra las autoridades del histórico establecimiento educativo ubicado en Don Bosco 1895. "El colegio subestimó el hecho en todo momento, nunca le dio intervención a las autoridades policiales, no resguardó la escena donde sucedió ni los elementos que produjeron el estallido para que fueran peritados. El representante legal me dijo que los tiene guardados pero lo cierto es que los tocaron, se movieron de lugar, no se llamó a la división de explosivos ni policía científica para que pudiera levantar huellas", comenzó en su descargo.

Matías Zabaleta, padre de Azul, la joven a la que le explotó una bomba casera en el colegio.n

La ambulancia, dice, tardó una hora y media en llegar y él debió llevarla en brazos a la Clínica 25 de Mayo. Y señala que dos semanas después del hecho que afectó a Azul, sucedió otro similar "Es una cosa terrible, sin precedentes el daño que sufrió. Pero lo preocupante es que tras las vacaciones de invierno, en el buffet de la escuela, los chicos de sexto año prendieron una bengala con ella presente. Se pudo determinar a los responsables pero evidentemente en el equipo de conducción de la escuela hay algo que está fallando y poniendo en riesgo a todo el alumnado. No evitan estas cosas. Mi deseo, más que nada, es que se haga público porque este elemento casero es un reto que circula por TikTok y enseñan cómo hacerlo, y la institución educativa no le dio la repercusión y la importancia para difundirlo y prevenir a nivel educativo o que no lo hagan en sus casas", dijo el padre de Azul.

Matías Zabaleta muestra a 0223 los dos comunicados internos que el colegio Don Bosco emitió vía mail a los padres, con firma del equipo directivo: "En el día de la fecha (11 de julio) los preceptores han comenzado a reflexionar con los distintos cursos y durante el día de mañana lo continuaremos haciendo en presencia de un directivo. Al mismo tiempo, estaremos atentos a las repercusiones y abiertos a la escucha con la finalidad de identificar a los responsables y evaluar los pasos a seguir. Confiamos que las familias puedan continuar el diálogo con el hogar", sostiene el escrito en un apartado.

"Los comunicados fueron internos, uno para primaria, otro para secundaria, por un mail, que a veces llegan a los teléfonos y uno ni los abre. No se publicó en las redes sociales del colegio. No hubo comunicaciones en papel para que puedan firmarse y estén enterados. Los responsables de lo que le sucedió a mi hija no fueron sancionados ni desde lo administrativo, está hecha la denuncia en el Consejo Escolar. El viernes estuve reunido con la inspectora de Diegep que pertenece al colegio y le van a dar intervención al consejo regional y el Ministerio de Educación porque es un caso sin precedentes a nivel local, provincial y nacional", contó Zabaleta.

El comunicado que envió el colegio Don Bosco.

Azul y sus daños

La peor parte se la llevó Azul. El lunes siguiente a la explosión de la bomba, la joven estuvo tres días internada, donde le administraron corticoides intratimpánicos en quirófano con anestesia total. No se podía sostener en pie y los estudios de audiometría dieron muy mal y preocupó a los médicos. "Se daño la cóclea del oído interno y necesita implantes cocleares para solucionarlo. Ahí empezó lo peor. La internaron para darle los corticoides, sesiones en cámara hiperbárica, todo cubierto por mí. Soy empleado judicial, IOMA todos esos gastos no me los cubrió. Los implantes que necesita salen entre 40 y 60 mil dólares. Obviamente iniciaré una acción civil contra la escuela, ya lo saben. Acá está atendida por los mejores especialistas pero también realizaremos consultas en Buenos Aires. El diagnóstico hoy por hoy es malo", expresó Matías, con dolor.

El hombre contó que la adolescente se sometió a todo tipo de procedimientos, pero los profesionales le confirmaron la pérdida auditiva del 96,4% y la consideran una discapacidad. "Teníamos la esperanza de que los tratamientos funcionaran. Pero recién el viernes, tras las sesiones de cámara hiperbáricas, y los tratamientos fueron para desinflamar el oído, drenara la sangre. Eso no funcionó. No hay casos de daño acústico así nos dicen los médicos en tantos años de profesión. Solo comparable a los tiempos de la guerra de Malvinas, o los que son provocados de manera progresiva, obreros en la metalúrgica que trabajan con protectores auditivos. Pero no de esta forma", explicó.

A su vez, Zabaleta indicó que la operación a la que se tiene que someter Azul "es compleja". "El daño es en la cóclea, que es el receptor del sonido, no el canal auditivo. Un audífono no funciona porque lo que hace es amplificar el sonido. Por más fuerte que se le hable, si lo que recibe no funciona, no alcanza. Los implantes se colocan con una operación por debajo del músculo, y del lado externo, con un imán", detalló.

El padre de Azul cuestiona el manejo que las autoridades del Colegio Don Bosco tuvieron del caso.

En ese sentido, indicó que la adolescente está "terriblemente dañada moral y psicológicamente" porque ya nunca más podrá realizar un deporte de contacto. "Ella juega al rugby y hace karate y no los podrá practicar más. Tiene 15 años y es algo terrible lo que le sucedió", agregó quien es abogado, además de padre de la víctima.

"Es una locura dejar a tu hija en una escuela a las 8 de la mañana y retirarla al mediodía así. Desde el colegio y la inspectora me dicen que los responsables no están identificados, y que si los identificaran, las sanciones son reparadoras. Evidentemente esto, por la gravedad del hecho, no saben si fue una persona o varias. Hay mucho secretismo, sospechan que las familias lo saben y están protegiendo a sus hijos de la denuncia penal. La inspectora me dijo que con las leyes que hay, no hay sanciones como excluirlos de la escuela, sino que evalúan la matriculación del año entrante", explicó Zabaleta.

El padre de la joven dijo que la lesión es "gravísima" y que afecta los sentidos "para siempre". "El código penal prevé una pena de hasta 10 años en expectativa. Alguien mayor de 16 años ya puede estar imputado", aclaró, al tiempo que remarcó: "La pena puede ser por acción, por quienes colocaron la bomba, como por omisión, quienes tenían el deber de cuidar a mi hija. Por eso apunto al equipo de conducción de la escuela. Quienes tenían la posición de garante no han dado cumplimiento a ello".

El papá de Azul contó que la joven está yendo al colegio y sigue medicada contra el vértigo, porque se marea. "Han tenido que modificar el aula, estar en planta baja. Se sienta adelante, porque dentro de la hipoacusia ella tiene su lenguaje desarrollado, puede leer los labios y tiene un porcentaje mínimo que escucha, entonces se puede comunicar", explicó.