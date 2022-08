Se negó a declarar el acusado de violar a su sobrina desde que tenía 6 años

El sujeto de 30 años acusado de violar a su sobrina en forma reiterada entre los 6 y 9 años que fue detenido tras un allanamiento en una vivienda del barrio El Casal se negó a declarar este jueves ante el fiscal Alejandro Pelegrinelli y fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado –sus datos filiatorios no se dan a conocer para evitar identificar a la víctima- estuvo acompañado por un abogado particular y no quiso dar su ninguna declaración tras escuchar los cargos en su contra.

Tal como se informó, la investigación se inició en octubre, cuando directivos de la secundaria a donde asiste la presunta víctima – hoy, de 15 años – decidieron presentar una denuncia después que la menor le confiara a una docente los abusos que sufría de parte de su tío.

“La adolescente contó que entre los 6 y 9 años había sufrido abusos de parte de su tío, sin dar más especificaciones, y que como este hombre se había mudado al mismo terreno en que se encontraba su vivienda, la situación había recrudecido e iniciado de nuevo”, explicaron fuentes policiales a este medio, al reconstruir el aberrante caso.

Si bien la madre de la menor no mostró interés en denunciar lo sucedido, una tía se presentó y radicó la denuncia tras la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia y del equipo de atención a la niñez en situación de riesgo.

Con distintas pruebas incriminatorias, el fiscal recaratuló la imputación del expediente por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y luego de la realización de una Cámara Gesell le pidió a la Justicia de Garantías su detención.