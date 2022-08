Hoteleros esperan que el Gobierno arregle el “grave error” en los topes del Previaje 3

Desde el sector hotelero de Mar del Plata mostraron su profundo malestar por los recientes topes fijados a la actividad por el Previaje 3, que a su entender, es “un grave error”, ya que estableció valores muy bajos a nuestra ciudad con respecto a otros destinos turísticos del país.

“Previaje como herramienta nos parece maravillosa para promover la actividad y la ciudad pero hay un malestar muy grande en nuestra ciudad porque se han fijado precios topes y Mar del Plata es el precio más bajo de todo el país y no entendemos porqué. Se dan casos muy raros, porque Mar del Plata hay precios más bajos que Necochea, Miramar o Chascomús. Y se ha dado en todas las categorías porque un hotel 5 estrellas en nuestra ciudad le han puesto un tope de 25 mil pesos y en Ushuaia de 60 mil o los 3 estrellas, un hotel de Mar del Plata vale la mitad que otro en Tandil. Si no es una discriminación es una incapacidad para elegir los valores que sean lógicos”, manifestó Eduardo Palena, vicepresidente de Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de la ciudad.

Eduardo Palena, referente de los hoteleros de Mar del Plata. Foto:0223

En declaraciones a 0223, el referente del sector hotelero expuso las dificultades económicas que atraviesa el sector. “A partir del mes que viene las tarifas de energía van a ser 2 veces y medio más caras de lo que estamos pagando y es muy probable que se abran las paritarias, porque a nadie le alcanza el dinero. O sea que vamos a tener un costo más elevado y nos ponen valores más bajos que estamos trabajando”, dijo.

En ese marco, expuso que “la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), que es la agrupación que nos representa, lo firmó (al acuerdo por los topes máximos), pero no sé si participó. Justamente hemos hecho una carta formal de queja a la Fehgra y queremos ver quién ha tomado la decisión, porque no lo sabemos. El que lo firmó ha cometido un error muy grave”, evaluó.

Más allá que este martes el titular de la Aehg, Jesús Osorno viajó a Buenos Aires para discutir los precios máximos del programa turístico, desde el sector creen que el tema se solucionará. “Hay una media palabra off the récord que eso se podría rever. Realmente no tiene ningún asidero ni lógica, porque si quieren una tarifa baja a todo el país bueno, pero por qué Mar del Plata tiene el valor más bajo. Ojalá que haya un error. Creemos que esta tarde va a haber alguna novedad y esperemos que sea para bien”, concluyó Palena.

A pesar que el acuerdo de topes fue firmado por los más importantes empresarios hoteleros del país, desde el sector político responsabilizaron al gobierno nacional. Esta mañana el senador provincial Alejandro Rabinovich, mano derecha del intendente Guillermo Montenegro, sostuvo que esta medida es "un nuevo acto de discriminación" y "quieren poner un pie arriba de Mar del Plata buscando que aumente la desocupación".

En la misma línea, Bernardo Martin, titular del Emtur, afirmó que “el precio de Mar del Plata es el más bajo de toda la Argentina", y expone "una clara discriminación hacia Mar del Plata, incluso con los destinos de la Costa Atlántica”, agregó el funcionario local.