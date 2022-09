Florencia Peña y Benjamín Vicuña protagonizarán Miénteme, la nueva película exclusiva de Prime Video 

Prime Video anunció la fecha de estreno de Miénteme, una comedia que cuenta con un reconocido elenco argentino y chileno como Florencia Peña, Benjamín Vicuña, Leonor Varela y Lucas Akoskin acompañados por Flor Vigna y Luciano Castro. La película estará disponible a partir del 21 de septiembre en exclusiva por Prime Video en más de 240 países.

La historia se centra en Bárbara, quien nunca ha tenido suerte con los hombres, y sus amigos Eva y Matías, un matrimonio en crisis que decide presentarle a Julián. El primer encuentro es un éxito, pero la pareja descubre que Julián es un impostor por lo que deben investigar juntos y desenmascarar la verdadera vida de Julián. En el proceso todos se enfrentan a la mentira, la propia y la ajena. ¿Quién no dijo alguna vez una mentirita para agradar? ¿Podemos perdonar la mentira en la pareja? En definitiva ¿Vale mentir por amor?

Miénteme es una coproducción argentino-chilena dirigida por Sebastián Schindel (“La ira de Dios”, “Crímenes de familia”, “El Hijo 2019” y “El patrón”), producida por Heaven Entertainment, Magoya Films, Inversiones Cinematográficas y Aliwen Entertainment.

Esta película forma parte de una creciente lista de contenidos locales aclamados por la crítica entre los que se encuentran Iosi, El Espía Arrepentido, Porno y Helado, and Maradona: Sueño Bendito, junto con próximos estrenos como LOL: Last One Laughing Argentina, El Fin del Amor, Argentina, 1985, y Barrabrava.