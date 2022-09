Proyecto comercial en El Faro: citarán a la entidad que ocupa irregularmente el predio

El Concejo Deliberante comenzó a tratar este martes el proyecto que el intendente Guillermo Montenegro presentó en julio para habilitar que la empresa Restinga lleve adelante un emprendimiento turístico y gastronómico en un predio lindero al Faro de la Memoria, en un espacio ocupado irregularmente por la asociación de exmarinos Luis Piedrabuena. Y como primera medida, resolvió citar a los responsables de la firma y de la entidad civil, para escuchar sus posturas.

En el marco del abordaje del expediente, el Frente de Todos dejó en claro su rechazo al proyecto del gobierno y, en cambio, pidió impulsar la propuesta presentada por el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, para allí crear el Parque de las Infancias. Esa alternativa se dio a conocer la semana pasada y surgió luego que desde el Ejecutivo no se contemplará un plan inicial que el rector le había presentado en junio a Montenegro.

“Tomamos el compromiso de trabajar esta nueva iniciativa”, remarcó el concejal Miguel Guglielmotti, quien remarcó el conocimiento público que “todos tenemos sobre lo que ha pasado en estas parcelas durante la dictadura”, en referencia al centro clandestino de detención que allí operó.

El inicio del tratamiento no estuvo exento de polémicas, donde el concejal del Pro, Fernando Muro, aseguró que “el predio ya está asignado a una asociación civil”, en relación a la entidad liderada por el exmarino Augusto Menecier, la cual ocupa irregularmente las instalaciones desde 2005, luego que la Armada tomará por la fuerza el predio municipal a poco de iniciada la última dictadura en 1976.

“No está asignada esa tierra, hubo un convenio que no fue ratificado por el Concejo. Hay una historia de la Municipalidad de no reconocer la cesión de esa tierra, algo que no lo hizo un solo un gobierno, sino desde distintos colores políticos”, remarcó Sol de la Torre, en relación a los avances realizados durante los gobiernos de Daniel Katz y Gustavo Pulti para recuperar el control del predio, donde incluso llegó a haber una sentencia judicial de desalojo, nunca cumplida.

Precisamente, el nuevo proyecto del Ejecutivo consta de dos instancias. Por un lado, convalidar finalmente el convenio que en 2019 firmó el entonces intendente Carlos Arroyo con la Asociación Luis Piedrabuena, para reconocer el uso del lugar donde funciona un camping, una propuesta que el Concejo Deliberante nunca trató. Y, por el otro, convalidar un segundo acuerdo, en este caso entre la asociación y la destilería Burbarrell (que fábrica el gin Restinga), para que esta última lleve adelante un emprendimiento comercial que contempla la habilitación de un centro recreativo con instalaciones destinadas a alojamiento temporario y recreación, sumando un establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas.