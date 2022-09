Kicillof: “El intento de asesinato no es un producto de un desquiciado, sino de un contexto”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó un mensaje junto a su gabinete donde aseguró que “el intento de asesinato contra Cristina Kirchner no es producto de un desquiciado, sino de un contexto”, donde repartió culpas por los “discursos de odio” que se viene realizando desde sectores de la política, los medios de comunicación y la justicia.

“Esto no es de ninguna manera un hecho que puede considerarse una cuestión individual o por el estado de desequilibrio mental de una persona, algo que todavía no conocemos. No estoy diciendo que es parte de un complot, pero es imposible o mal intencionado considerar esto como un acto de una persona desequilibrada que decide gatillar un arma e intenta mayar a una persona conocida”, expresó el mandatario bonaerense.

“Es una cuestión completamente distinta, si se cometía el magnicidio no si cayeron en la situación política e institucional en que estaríamos”, reflexionó Kicillof. “No vemos esto como un atentando contra Cristina Kirchner, sino como un atentado a la democracia”, argumentó, planteando que el atentado fue el hecho “más grave que ha pasado desde la vuelta a la democracia”.

En otro pasaje de su discurso, el gobernador comparó el intento de magnicidio con el pedido de condena solicitado por el fiscal Luciani en la Causa Vialidad. “No puedo dejar de asociarlo a lo que escuchamos hace poquito de parte de un exponente del sector judicial que también buscaba sacarla de la vida política, prohibiendo la participación de forma perpetua como candidata”, expresó.

“El paralelismo es simple, sencillo y simbólico, se trata de atentar contra la vida o participación política de la misma persona”, amplió el gobernador, quien también focalizó contra los discursos de odio expresados en medios de comunicación y sectores políticos.

