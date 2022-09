Habló el hijo del exmilitar atrincherado: "La mujer que lo cuida es una viuda negra"

El hijo del exmilitar que durante esta madrugada se atrincheró en su domicilio de Castelli al 2300, provisto de elementos explosivos y mantuvo en extrema tensión a sus vecinos, habló este mediodía sobre la dura situación familiar, contó los sucesivos episodios de violencia registrados previamente y acusó a una acompañante terapéutica que estaría al cuidado de su padre, de "estar con gente del hampa" y de ser "una viuda negra".

"Esta mujer es una viuda negra y una delincuente. Trae a otras mujeres delincuentes a vivir con él, que porque como está mal, las deja pasar", dijo el hombre este mediodía en declaraciones al noticiero de Canal 8 de Mar del Plata.

En ese marco, el hijo del exmilitar, aseguró que la mujer que desde hace unos 8 meses cuida a su papá -de nacionalidad brasileña- "usaba armas" y "drogaba" al hombre, además de "pegarle" a los vecinos. Asimismo, denunció que su padre, que desde hace varios años padece de serios problemas psiquiátricos. "Pagaba para que le aprueben el informe de psiquiatría y así comprar armas de grueso calibre", dijo.

"Mi papa no puede vivir solo y la maltrataba a mi mama, era un desastre como la trataba, como si fuera un indigente. Y no podíamos meternos por temor. Yo con mi hermana me hice cargo de ella y la llevamos a un hospital y luego a un hogar de ancianos, porque estaba en las últimas. Hace una semana murió. Y cuando vinimos a la casa vemos a esta mujer", señaló y remarcó: "Ella es una psiquiátrica peor que él y es una delincuente", concluyó.